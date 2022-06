Johnny Depp volverá a nuevo juicio y será apoyado por Camille Vasquez

La abogada Camille Vasquez, después de ayudar al actor Johnny Depp a salir victorioso en su juicio contra Amber Heard, volverá a representar al actor en el nuevo proceso legal que enfrenta el actor por maltrato laboral.

Hay que destacar que, la noticia de que Vásquez volvería a fungir como representante legal de Depp fue dada a conocer por el New York Post, al mismo tiempo que adelantaron que el jurado podría estar a favor del actor, pues se dice que cuenta con evidencias para demostrar su inocencia.

Por otro lado, Gregg Rocky Brooks recientemente acusó al actor Jonhnny Depp de haberlo agredido físicamente mientras trabajaban en la película “City of Lies”, en 2018, además de afirmar que el artista era alguien violento, quien, en ocasiones, llegaba al trabajo en mal estado.

La nueva demanda de Johnny Depp

Se espera que Camille Vasquez gane este caso también

Al parecer Brooks, mencionó que él le habría pegado, maliciosamente y con fuerza, dos veces en las costillas; asegurando que Johnny Depp le ofreció 100 millones de dólares, es decir, un poco más de dos billones de pesos y la oportunidad de devolverle el golpe para que no dijera nada sobre el tema.

Es por eso que, al no aceptar el trato, el demandante sostuvo que el actor lo despidió de la cinta y all ser cuestionados sobre el tema, los productores del filme declararon que las cosas no pasaron como Brooks declara, pues aseguran que Depp solo se limitó a defender a una mujer que estaba siendo insultada por el demandante.

Camille Vasquez volverá a defenderlo

Camille Vasquez formo parte del equipo legal de Depp en el juicio contra su exesposa Amber Heard

Si recordamos Camille Vasquez formó parte del equipo legal de Depp en el juicio contra su exesposa Amber Heard. El juicio de Depp contra su excompañero de trabajo será el 25 de junio, aunque se dice que la victoria del caso será a favor del actor y su abogada.

Cabe mencionar que desde el juicio Johnny Depp vs Amber Heard, el actor y Camille Vasquez han sido relacionados sentimentalmente. Sin embargo, este hecho ha sido negado por la propia abogada, aunque muchos siguen pensando que podría haber algo entre ellos en el futuro.

