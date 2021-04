Johnny Depp tiene nuevas evidencias para probar su inocencia contra Amber Heard

#JusticeForJohnnyDepp se ha vuelto tendencia en las redes sociales, ahora que se ha filtrado en internet los videos de la “bodycam” que llevaban los policías el 21 de mayo de 2016, el día que supuestamente Johnny Depp tuvo una violenta discusión con Amber Heard, donde la actriz afirmó que el actor rompió botellas e hizo un caos en el lugar, pero las imágenes comprueban que él es inocente de estas acusaciones.

Amber y sus amigos que declararon en el juicio de su ex esposo, aseguraron que aquel día de la pelea, el actor la había golpeado con un teléfono en la cara, y además afirmó que cuando salió del departamento tiró vasos, botellas de vino, marcos, cestas y frutas. Así que en teoría, el lugar debió quedar destruido, pero no fue así.

De acuerdo con el medio Daily Mail, en las evidencias audiovisuales proporcionadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles, cuando las autoridades llegaron 15 minutos después del conflicto doméstico, el departamento estaba en perfectas condiciones, lo que significa que Depp posiblemente no cometió los actos violentos que aseguró Heard.

“Pueden ver claramente en los videos de la bodycam de la policía que todos los artículos que la Sra. Heard y sus amigos afirmaron que el Sr. Depp rompió en pedazos con una botella de vino de la isla de la cocina están en perfectas condiciones y en su lugar”, dijo el abogado de Johnny en un comunicado al Daily Mail.

“Amber y sus amigos describieron una escena del crimen caótica y desordenada, pero las fotos de la policía de Los Ángeles recién lanzadas muestran sin ambigüedades que el ático no sufrió daños y que su testimonio fue una mentira grandiosa más”, agregó el representante legal del actor.

Johnny Depp podría dejar Hollywood

El ex actor de Piratas del Caribe tendrá un nuevo juicio contra su ex esposa Amber Heard el próximo 22 de abril en Virginia, Estados Unidos; este proceso legal se llevará a cabo después de que Johnny Depp perdió su juicio contra el medio británico The Sun, quienes llamaron al artista “Golpeador de esposas”.

Depp y Heard han tenido un fuerte conflicto legal después de que ambos se demandaran por violencia doméstica durante su ex matrimonio. Ya que presuntamente ambos ejercieron violencia física y verbal/Foto: Research Blaze

Pero en medio de la polémica, se dice que Depp podría dejar Hollywood, después de que fue despedido de grandes proyectos cinematográficos como “Piratas del Caribe” y “Animales Fantásticos”. Sin embargo, los fans están dando mucho apoyo a Johnny tras la filtración de la nueva evidencia de su inocencia.

El último proyecto de cine que lideró Depp fue la cinta “El fotógrafo de Minamata”. ¿Crees que Johnny Depp podría dejar la actuación después del escándalo? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.