Johnny Depp tiene mal día en la corte tras revelación de mensajes sobre drogas

En caso de que no lo supieras, Johnny Depp demandó a The Sun después de que los editores de la revista lo llamaran "golpeador de esposas" en artículos relacionados con su batalla legal con su ex esposa Amber Heard.

Amber Heard podría salir beneficiada tras filtrarse los mensajes de Johnny Depp sobre compra de drogas

Cuando el actor de Animales Fantásticos acusó por primera vez a The Sun de difamación, las cosas se veían bastante bien para él. Sin embargo, ahora que algunos mensajes de texto antiguos han resurgido, las cosas han cambiado.

Los textos fueron enviados por Johnny Depp a su asistente, Nathan Holmes, en 2015, en los cuales, el actor pide varias drogas. En sí mismos, estos textos son escandalosos y lo suficientemente violentos, sin embargo, son de particular importancia para el caso de Amber Heard, ya que fueron enviados poco antes de que la ex esposa del actor afirmó haber sufrido “tres días seguidos de agresiones físicas".

Los desarrollos recientes en la vida personal de Johnny Depp no son un buen augurio para la carrera del actor. Con más y más celebridades acusadas de asalto, no es impensable que el caso pronto vuelva a inclinarse a favor de Amber Heard.

De momento, Johnny Depp continúa a bordo de la exitosa franquicia de Animales Fantásticos como su principal antagonista y, según algunos informes, incluso se le está mirando para interpretar al Joker en las próximas películas de DCEU.

¿Qué pasará con el caso de Johnny Depp?

El juez asignado al caso, el juez Nicholl, no recibió los textos amablemente. En una declaración, expresó su opinión de que el equipo legal de Johnny Depp debería haber revelado esta información en el momento en que comenzó su juicio.

"Los textos de drogas australianos fueron adversos al caso declarado del demandante [...] Estoy de acuerdo en que el momento es significativo".

Según los informes, Nichol ofreció al equipo de Johnny Depp la oportunidad de rectificar la situación mediante la solicitud de "alivio contra las sanciones" antes del juicio, que comenzará el 7 de julio en los Tribunales de Justicia de Londres.

Si bien el juez no aprobó las acciones de Johnny Depp, sí reconoció que el actor siempre ha sido honesto sobre su consumo de drogas en el pasado y, además, mantiene que los mensajes, a pesar de su contenido, no pueden probar que ninguna droga haya sido realmente comprada y consumida.