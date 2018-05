¿Johnny Depp se encuentra en problemas legales?

El talentoso Johnny Depp fue demandado por dos de sus ex guardias de seguridad, reclamando salarios y otras compensaciones, en la que alegan que fueron obligados a hacer otras tareas para las que no fueron contratados.



Eugene Arreola, un ex policía de la ciudad de Los Ángeles, y Miguel Sánchez, que presentaron la demanda en la Corte Superior de California, trabajaban durante años para la compañía Premier Group International, que ofrecía seguridad al actor Johnny Depp famoso conocido por participar en la película "Piratas del Caribe".

Johnny Depp





En el año de 2016 ambos guardias de seguridad, fueron contratados por el actor Johnny Depp, para que continuaran con su trabajo, aseguran que dejaron de recibir el pago por horas extras y de los días de descanso.

De acuerdo con lo que reclaman en la demanda, fueron expuestos a situaciones "que requerían más de lo que se espera haga un guardia de seguridad", lo que incluyó ser usados constantemente como chóferes para su familia e incluso, aseguran, se les pidió repetidamente conducir vehículos en los que había "sustancias ilegales".



En la presentación judicial, de acuerdo con el diario, los demandantes mencionan un incidente en un club nocturno donde tuvieron que advertir al actor sobre "una sustancia ilegal en su cara y su cuerpo mientras evitaban que espectadores notaran su condición.



Como resultado del ambiente tóxico y peligroso y constante violación a códigos de trabajo, los demandantes se vieron obligados a dejar su empleo", señala la demanda, en la que piden el pago de horas extras, de salario y se les compense por el tiempo trabajado de comidas y descanso.

Su carrera cinematográfica despegó y logro la fama, tras dos colaboraciones protagónicas, con el director Tim Burton, ‘El joven manos de tijeras’ en el año de 1990 y ‘Ed Wood’ en 1994.

Película 'El joven manos de tijeras'