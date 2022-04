Johnny Depp reveló que nunca ha visto 'Piratas del Caribe'

Johnny Depp ha revelado muchos detalles personales al subir al estrado en su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard.

Pero muchos se sorprendieron cuando el actor dijo que nunca había visto una de sus películas más exitosas: Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra.

Depp actualmente está demandando a Heard por $50 millones en una demanda por difamación. Afirma que Heard insinuó que abusó de ella en un ensayo de 2018 que escribió sobre ser víctima de abuso doméstico.

Escuché que nunca mencionó a Depp por su nombre. Pero sus abogados afirman que el artículo le ha dificultado conseguir papeles.

Durante el juicio, se le preguntó a Depp sobre uno de sus papeles más famosos, que comenzó con Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. “No lo vi”, dijo el actor (a través de Independiente).

“Pero creo que a la película le fue bastante bien, aparentemente, y querían seguir adelante, hacer más y yo estaba bien para hacer eso”.

Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra fue un gran éxito. Recaudó más de $ 600 millones en todo el mundo y lanzó una franquicia muy lucrativa. En su conjunto, las películas de Piratas del Caribe han recaudado más de 4500 millones de dólares en todo el mundo. Es la decimocuarta serie de películas más taquilleras de todos los tiempos.

Los pensamientos de Depp sobre el personaje de Jack Sparrow

Depp compartió sus pensamientos sobre su papel icónico como el Capitán Jack Sparrow. “Los personajes de dibujos animados pueden salirse con la suya en cosas que nosotros no podemos”, dijo. “El Capitán Jack Sparrow puede hacer cosas que yo nunca podría hacer. Podía decir cosas que yo nunca podría decir. Así que fue para mí una forma de estirar los parámetros de un personaje y arriesgarme al hacerlo”.

Continuó: “Pero si funcionaba y sentía que estaba en una misión bastante buena, pensé que podría ser un personaje que sería aceptado por personas de cinco años y 45 años, 65 años. mayores y mayores de 85 años de la misma manera que lo es Bugs Bunny”.

El actor también habló sobre su conexión con Jack Sparrow, afirmando que lo entendía "mejor que los escritores". “No es como si te convirtieras en esa persona, pero si conoces a ese personaje en la medida en que yo lo hice… ahí es cuando tienes que ser fiel al personaje y agregar tus palabras”, explicó.

Johnny Depp demandó a su exesposa Amber Heard por difamación

El juicio en curso está creando mucha controversia. La ex pareja se conoció en 2009 y se casó en 2015. Se divorciaron al año siguiente, y tanto Heard como Depp se han acusado mutuamente de abuso físico. Ambos también han negado las denuncias de violencia formuladas contra ellos.

Depp dijo que la demanda que presentó contra Heard fue "la única vez que pude defenderme y usar mi propia voz" (a través de Fox News). El actor ha terminado su tiempo en el estrado, con Heard listo para testificar en algún momento de los próximos días.

Si bien ha habido muchas revelaciones impactantes a lo largo de este juicio, algunas personas están más sorprendidas por el hecho de que Depp nunca ha visto una de sus películas más exitosas.

