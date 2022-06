Johnny Depp publica comunicado tras ganar demanda por difamación

El actor Johnny Depp emitió un comunicado después de ganar su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard. Depp y Heard se casaron en 2015 después de conocerse en el set de The Rum Diary en 2011. Heard solicitó el divorcio en 2016 y luego escribió un artículo de opinión para The Washington Post en el que afirmaba que Depp abusaba de su relación, aunque no lo nombraba específicamente. en el artículo.

El tabloide británico The Sun publicó más tarde un artículo llamando a Depp un "golpeador de esposas", lo que llevó al actor a demandarlos por difamación. Depp perdió ese rastro, lo que fue un revés significativo y lo llevó a demandar a Heard directamente por difamación.

Desde que comenzaron sus problemas legales, Depp ha mencionado la pérdida de múltiples roles como resultado de haber sido difamado por Heard, incluido el papel de Grindelwald en la franquicia Fantastic Beasts , así como la franquicia Pirates of the Caribbean , que, según él, habría pagado. $ 20 millones para una sexta película de la serie.

Heard dijo que sus problemas legales con Depp le costaron un papel reducido en Aquaman 2 , aunque el director de DC Films, Walter Hamada, testificó que ese no fue el caso por su papel reducido en la secuela. Desde abril, el juicio ha estado en curso y llegó a un veredicto el miércoles 1 de junio.

El jurado falló a favor de Depp, otorgándole más de $ 10 millones en daños, y también falló a favor de que Heard fuera difamado por un abogado de Depp, quien acusó a la actriz de maltratar un apartamento para verse peor ante la policía. Heard recibió $2 millones en daños, mientras que Depp debería recibir $10 millones en daños punitivos y $5 millones en daños compensatorios.

Depp, ahora reivindicado por el resultado , emitió un comunicado (a través de Variedad ) diciendo que estaba "honrado" por el veredicto del jurado, diciendo que le devolvieron la vida. El actor dice que el objetivo del caso era "revelar la verdad" y dice que está "en paz" sabiendo que lo ha logrado. Lee el comunicado completo a continuación:

Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre.

Todo en un abrir y cerrar de ojos.

Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera.

Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado.

Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida, solo se tomó después de pensarlo mucho.

Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos ya todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado.

Estoy, y he estado, abrumado por la efusión de amor y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda de que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan. También espero que la posición ahora vuelva a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto dentro de los tribunales como en los medios de comunicación.

Deseo reconocer el noble trabajo del juez, los miembros del jurado, el personal del tribunal y los alguaciles que han sacrificado su propio tiempo para llegar a este punto, y a mi equipo legal diligente e inquebrantable que hizo un trabajo extraordinario para ayudarme a compartir la verdad.

Lo mejor está por venir y finalmente ha comenzado un nuevo capítulo.

La verdad nunca perece. La verdad nunca perece.

Los proyectos recientes de Depp incluyen trabajos de doblaje para la serie animada Puffins , pero no ha aparecido en un papel protagónico de acción en vivo en Minimata de 2020 . Su última aparición como el villano de The Wizarding World, Grindelwald, fue en Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald de 2018, un papel que fue para Mads Mikkelsen para la última entrega de la serie, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore , que recientemente se estrenó con una taquilla deslucida. y apelación crítica.

El próximo papel de acción real de Depp será el de Luis XV en la obra de época de la directora Maïwenn, Jeanne du Barry .

Tanto Depp como Heard podrían enfrentar un camino difícil de regreso después de este juicio largo y muy público, aunque también puede resultar a su favor. El juicio altamente publicitado se desarrolló como un drama judicial para muchos espectadores y ciertamente capturó la atención de las masas, convirtiéndolo en una transmisión de interés periodístico de la vida personal de las dos celebridades, para bien o para mal.

Hollywood a menudo se apresura a sacar provecho de ese tipo de publicidad, por lo que en realidad podría ayudar a los actores a volver al trabajo más temprano que tarde y quizás mejor que nunca. La verdad puede ser más extraña que la ficción, especialmente en Tinseltown.

