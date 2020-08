Johnny Depp prepara demanda MILLONARIA contra Amber Heard/Foto: El Siglo de Torreón

Se informa que Johnny Depp se está preparando para enfrentar a Amber Heard en la corte nuevamente en un nuevo 'caso judicial multimillonario'.

Según el Mail On Sunday, se espera que los abogados de Depp entreguen documentos en Estados Unidos que podrían resultar en que su ex esposa Amber vuelva a presentar pruebas sobre su turbulento matrimonio.

Amber, de 34 años, afirmó anteriormente que el actor de Hollywood fue abusivo y violento con ella durante sus tres años juntos.

Johnny, padre de dos hijos, de 47 años, ha negado rotundamente las acusaciones y llevó a los periódicos News Group Newspapers de The Sun a los tribunales en julio por un artículo que lo llamaba un "golpeador de esposas".

Además de su caso contra NGN, Johnny también está tomando medidas contra Amber en el estado estadounidense de Virginia por una columna que escribió en el Washington Post en 2018.

Si bien la actriz de Aquaman no dio ningún nombre en el artículo, se describió a sí misma como 'una figura pública que representa el abuso doméstico'.

Tras los rumores, otra audiencia judicial podría estar en juego, una fuente cercana a Amber le dijo al Mail: "Parece que [Johnny] no se detendrá ante nada para arruinarla.

"No importa cuál sea el resultado [del caso de Depp contra The Sun], Amber se está preparando para la segunda ronda, pero si Johnny gana su caso contra The Sun, eso es todo, se irá y se irá. Esto podría continuar durante años", afirmaron.

¿Qué han hecho Amber y Johnny durante el juicio?

Amber ha estado disfrutando de unas vacaciones en Turquía con su pareja Bianca Butti, quien la apoyó durante la audiencia por difamación de tres semanas en Londres el mes pasado.

Se espera que el veredicto del caso, que vio acusaciones de abuso tanto de Amber como de Johnny, se llegue la próxima semana.

La ex pareja se conoció por primera vez en el set de la película The Rum Diary en 2011. Luego se casaron en Los Ángeles en febrero de 2015.

Tanto Amber como Johnny han perdido importantes proyectos laborales por su conflicto legal. Sin embargo, según las declaraciones de ambos actores y sus testigos, los dos fueron fueron violentos durante su matrimonio/Foto: Quien

La pareja se separó un año después cuando Heard obtuvo una orden de restricción contra su esposo en mayo de 2016 después de acusarlo de abuso, lo que él negó.

Su divorcio finalizó el mismo año fuera de los tribunales y ambos firmaron acuerdos de confidencialidad que les prohibían hablar de su relación en público. ¿Crees que el pleito legal de Amber y Johnny podría durar años?