Johnny Depp posiblemente agredía a Amber Heard bajo los efectos de las drogas/Foto: Business Insider

El recuerdo de Johnny Depp de su "conducta vergonzosa" hacia Amber Heard está "tan gravemente afectado por el consumo de drogas" que puede no haber sido consciente del alcance de su "violencia y comportamiento aterrador", escuchó.

Los abogados del periódico The Sun dijeron que existe una "gran cantidad de evidencia" para respaldar las acusaciones de Heard de violencia doméstica por parte de Depp, que pinta una imagen del actor como "un adicto sin remedio que perdió repetidamente su autocontrol y toda la capacidad de contener su ira".

Depp, de 57 años, está demandando al editor del periódico sensacionalista, News Group Newspapers (NGN) y a su editor ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo de 2018 que lo calificó de "golpeador de esposas". El actor de Piratas del Caribe niega las acusaciones de violencia hechas en su contra por Heard, de 34 años.

El lunes, el caso, el mayor juicio por difamación en inglés del siglo XXI, entró en sus etapas finales cuando el equipo legal de NGN comenzó a realizar presentaciones finales. Sasha Wass QC, de NGN, le dijo al juez Nicol que la evidencia del "estilo de vida alimentado por las drogas y el alcohol proporciona un telón de fondo a los eventos en cuestión".

Ella dijo: “En primer lugar, demuestra que el reclamante estaba sujeto a cambios de humor irracionales y patrones de comportamiento anormales, que no hubieran estado presentes cuando el Sr. Depp estaba limpio y sobrio, y el Sr. Depp tiene un nombre para esta entidad metamorfoseada, a saber, 'El Monstruo'”.

"El otro aspecto que es importante en términos de abuso de sustancias es el recuerdo del Sr. Depp de su propia conducta vergonzosa, que está tan gravemente afectada por el uso indebido de drogas que puede que ni siquiera haya sido consciente del alcance de su violencia y comportamiento aterrador que, en más de uno de estos incidentes suplicados, hizo que la Sra. Heard temiera por su vida".

Wass también le dijo a la corte: "Ya pasaron los días en que las cortes de este país requirieron corroboración antes de aceptar el testimonio sin respaldo de una mujer denunciante". Más tarde dijo que es "trillado" sugerir que una persona que elige permanecer con una pareja violenta "no puede ser una víctima".

Ella dijo: "Presentamos... que el testimonio de un denunciante de violencia doméstica es suficiente para probar el caso, siempre que el denunciante, la Sra. Heard en este caso, proporcione pruebas creíbles y confiables".

Sin embargo, dijo que en este caso, inusualmente, también hay una "gran cantidad de evidencia" para respaldar la cuenta de Heard. Ella dijo que había mensajes de texto y correos electrónicos para respaldar su evidencia, así como evidencia médica de aquellos que estaban tratando a Depp por sus adicciones.

Wass dijo: "Esto pinta una imagen de un adicto desesperado que perdió repetidamente su autocontrol y toda la capacidad de contener su ira".

¿Johnny Depp podría perder el juicio?

Al comienzo de la audiencia del lunes, Wass dijo que la defensa del artículo de la que se queja Depp es "una de verdad, es decir, que el señor Depp realmente golpeó a su esposa".

Ella dijo: "Para que la defensa de la verdad se corrobore, los acusados deben demostrar con un balance de probabilidades que el Sr. Depp agredió a la Sra. Heard en al menos una ocasión.

"Durante las últimas dos semanas, los acusados han establecido que hubo más de un incidente de golpizas en el transcurso de la relación entre el demandante (el Sr. Depp) y Amber Heard".

El juicio de tres semanas en los Tribunales de Justicia reales en Londres ha escuchado evidencia de Depp y Heard, así como de otros testigos.

Se le preguntó a Depp sobre 14 acusaciones de violencia doméstica en las que NGN confía en su defensa contra el reclamo de Depp, todo lo cual el actor niega, así como sus relaciones pasadas con mujeres como Vanessa Paradis, Winona Ryder y Kate Moss, y su bien documentado uso de bebidas y drogas.

Acusó a Heard de "construir un expediente muy pronto" en su relación para alinearse con el movimiento #MeToo. Y le dijo a la corte que ninguna otra mujer lo había acusado de golpearlas.

En su evidencia, Heard afirmó que su ex esposo amenazó con matarla "muchas veces, especialmente más tarde en nuestra relación", y culpó de sus acciones a un "tercero creado por él mismo" al que llamó "El Monstruo", de quien ella dijo que ella estaba "aterrorizada".

El mismo Johnny ha asegurado tener problemas de adicciones con drogas y alcohol, y aunque diversos famosos como su ex prometida la actriz Winona Ryder y su gran amigo el cantante Marilyn Manson lo han defendido asegurando que él nunca ha sido una persona violenta, posiblemente el abuso de las sutancias tóxicas afectó su comportamiento/Foto: The Daily Beast

En una declaración de testigos, Heard acusó a Depp de abuso verbal y físico, incluidos gritos, insultos, puñetazos, bofetadas, patadas, golpes de cabeza y asfixia, así como "un comportamiento extremadamente controlador e intimidante".

También dijo que Depp estaba "extremadamente celoso" y la acusó de tener relaciones con estrellas como Leonardo DiCaprio, a quien apodó "cabeza de calabaza" después de que Heard audicionó con él.

Depp está demandando a NGN y Wootton por un artículo del 27 de abril de 2018 con el titular: “Gone Potty: How can JK Rowling be ‘genuinely happy’ casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beasts film?”

Sus abogados dicen que el artículo tenía el significado de que había "evidencia abrumadora". Depp agredió a Heard en varias ocasiones y la dejó "temerosa por su vida". NGN está defendiendo el artículo como verdadero, y dice que Depp fue "controlador y abusivo verbal y físicamente hacia la Sra. Heard, particularmente cuando estaba bajo la influencia del alcohol y/o drogas". El juez Nicol ha dicho que su decisión será reservada.