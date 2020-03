Johnny Depp podría ser el Joker de la nueva película de Batman, ¿Y Joaquin Phoenix?

Después del éxito de la película de DC Comics “Joker” protagonizada por el actor Joaquin Phoenix, ahora la compañía está apostando por el relanzamiento del personaje Batman, la nueva película que será protagonizada por el actor Robert Pattinson y está siendo dirigida por Matt Reeves, podría tener como villano principal al actor Johnny Depp.

La carrera actoral de Johnny Depp de 56 años había sido truncada después de su polémica separación de la actriz Amber Heard, donde presuntamente él había cometido violencia doméstica contra ella. Sin embargo, en las últimas semanas se dio a conocer que en realidad fue Amber la que violentó a Johnny Depp durante el matrimonio; por lo cual, los fans del actor han salido en su defensa para tratar de limpiar su nombre.

Fue el mismo Johnny Depp quien decidió renunciar a su papel de Jack Sparrow en la película de “Piratas del Caribe” de Disney, para evitar conflictos con la compañía por la reputación que le habían creado. Pero ahora, se ha generado el rumor de que Depp estará en la nueva película de Batman de Matt Reeves.

De acuerdo con el medio We Got This Covered, Johnny Depp es el candidato más fuerte para darle vida al Joker (Guasón) en la nueva cinta protagonizada por Robert Pattinson. De ser cierta esta sospecha, Johnny tendría uno de los papeles más importantes de su carrera actoral, principalmente después de que Joaquin Phoenix haya hecho una actuación magistral interpretando al Joker.

Joker podría ser el regreso de Johnny Depp

Aunque aún no está confirmado, en caso de que Johnny Depp sí sea el elegido para darle vida al Guasón, podría ser su gran regreso al cine, después de todo que ha vivido en su conflicto contra Amber Heard. Recordemos que desde hace varios años, los fans de Batman ya habían pedido que Depp diera vida al Joker, cuando se hizo la película con Ben Affleck como el hombre murciélago.

Sin embargo, tendremos que esperar hasta el 2021 cuando se estrene “The Batman” de Matt Reeves para conocer si realmente Johnny Depp conseguirá interpretar al famoso villano Joker, eterno rival del superhéroe Batman.

