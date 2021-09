Johnny Depp pide eliminar la cultura de la cancelación

En el Festival de Cine de San Sebastián, Johnny Depp dijo que fue víctima de la cultura de la cancelación, calificándola de "esta prisa instantánea para emitir juicios basados en lo que esencialmente equivale a aire contaminado".

"Está tan fuera de control ahora que puedo prometerles que nadie está a salvo. Ninguno de ustedes. Nadie sale por esa puerta. Nadie está a salvo", continuó.

"Se necesita una frase y no hay más terreno, se ha tirado la alfombra. No es solo a mí a quien le ha pasado esto, le ha pasado a mucha gente. Este tipo de cosas le ha pasado a las mujeres, a los hombres. punto comienzan a pensar que es normal. O que son ellos. Cuando no lo es ".

"Cuando hay una injusticia, ya sea contra ti o contra alguien a quien amas, o alguien en quien crees, levántate, no te sientes. Porque te necesitan", agregó Depp.

Los comentarios de Depp se derivan de las consecuencias de su desordenado divorcio con la estrella de Aquaman, Amber Heard, quien no fue despedida de Aquaman 2 tras la polemica.

¿Qué paso entre Amber Heard y Johnny Depp?

Johnny Depp quiere que ya no haya cultura de la cancelación

Si bien se dice que ambos se abusaron mutuamente , la carrera de actor de Depp fue la única que recibió un golpe cuando Warner Bros. le pidió que renunciara a Fantastic Beasts 3, la cual ya tiene fecha de estreno.

Esto fue poco después de que Depp perdiera un caso por difamación contra The Sun por un titular que se refería a él como un "golpeador de esposas". Si bien el actor supuestamente pidió a Warner Bros. que eliminara a Heard de Aquaman , no se tomó ninguna medida y está programado que Heard repita su papel de Mera en la secuela que ahora se está filmando.

En agosto, Depp afirmó que estaba en la lista negra como resultado de sus problemas con Heard. "Algunas películas tocan a la gente y esto afecta a los de Minamata y a las personas que experimentan cosas similares", explicó. "¿Y por cualquier cosa ... por el boicot de Hollywood hacia mí? ¿Un hombre, un actor en una situación desagradable y desordenada, durante los últimos años?"

La situación entre Heard y Johnny Depp ha generado múltiples peticiones, incluida una para traer de vuelta a Depp como el Capitán Jack Sparrow en la franquicia de Piratas del Caribe de Disney y otra para sacar a Heard de Aquaman y el Reino Perdido . El primero ha recibido más de 650.000 firmas, mientras que el segundo apenas alcanza los 2 millones.

