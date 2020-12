Johnny Depp no quería que Amber Heard estuviera en “Aquaman”/Foto: La Opinión

La controversia entre el ex matrimonio de Johnny Depp y Amber Heard sigue cada día más fuerte. Ahora el medio The Hollywood Reporter ha revelado que el actor de 57 años exigió que la actriz de 34 años no estuviera en la cinta “Aquaman”.

Según lo investigado por el medio, Depp le escribió a la productora Christi Dembrowski que Amber no fuera contratada en la película de Warner Bros. "Quiero que la reemplacen en la película de WB".

Sin embargo, Heard sí fue parte del elenco de la película del DCEU protagonizada por Jason Momoa y dirigida por James Wan. La cinta fue un éxito en su estreno en 2018, antes de que se hiciera público el conflicto de los actores.

Johnny Depp sí fue despedido

Irónicamente Johnny sí fue quien perdió su empleo en las famosas películas “Piratas del Caribe” y “Animales Fantásticos”. Depp ya no seguirá interpretando al pirata Jack Sparrow, después de que Disney decidiera darle un giro a la saga.

Y es que el juicio del actor contra el medio The Sun por llamarlo “Golpeador de esposas”, hizo que la reputación de Depp cayera terriblemente. Por lo cual, también fue “obligado” a dejar su papel del mago Grindelwald en “Animales Fantásticos”.

Amber seguirá formando parte de Aquaman, mientras que Johnny Depp está perdiendo papeles importantes por toda la polémica/Foto: Cine más cómics

Sin embargo, Johnny Depp no se quedará con los brazos cruzados ante esta situación, y planea realizar otro juicio en contra de Amber que está programado para el 2021, ya que la actriz realizó un artículo en The Washington Post, donde supuestamente lo difaman.

Además, ahora son los millones de fans de Johnny quienes están exigiendo a Warner y DC que despidan a Amber Heard del papel de Mera en la secuela de “Aquaman”. Ya se han recolectado más de un millón de firmas.

Hasta el momento, como te hemos informado en La Verdad Noticias, el estudio planea continuar con Amber en su elenco. ¿Crees que si Amber Heard se queda en Aquaman la gente no verá la película?, ¿Consideras que se cometió una injusticia con Johnny Depp?

