Johnny Depp hace oficial su SALIDA de la franquicia de “Animales Fantásticos”/Foto: Heroic Hollywood

Johnny Depp ya no interpretará al mago oscuro Gellert Grindelwald en la franquicia cinematográfica "Animales fantásticos", así lo anunció el actor este viernes.

"Quiero informarles que Warner Bros. me pidió que renunciara a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud", escribió el viernes en Instagram.

La salida de Depp de la serie ligada a "Harry Potter" se produce días después de que perdió su caso de difamación contra News Group Newspapers, editor de The Sun, y el editor ejecutivo del tabloide Dan Wootton por un artículo de 2018 que alegaba que era un "golpeador de esposas". Depp confirmó que planea apelar el fallo.

Depp protagonizó al poderoso mago Grindelwald en las dos primeras películas de Fantastic Beasts/Foto: Vanity Fair

¿Qué pasará con el personaje de Depp en Animales Fantásticos?

Warner Bros.confirmó la partida de Depp y dijo que su papel se reformulará antes de que la tercera entrega de la franquicia se estrene en 2022.

“Johnny Depp dejará la franquicia de 'Animales fantásticos'. Agradecemos a Johnny por su trabajo en las películas hasta la fecha”, dijo el estudio. “'Animales fantásticos 3' se encuentra actualmente en producción, y el papel de Gellert Grindelwald se va a rehacer. La película se estrenará en los cines de todo el mundo en el verano de 2022”.

En su declaración, Depp dijo: “Me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han honrado y conmovido sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días".

Continuó: “Finalmente, deseo decir esto. El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar”, dijo.

El actor aseveró: “Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento”.

También te puede interesar: ¡Filtran diario de Amber Heard! Revela peleas violentas con Johnny Depp

En La Verdad Noticias te hemos relatado que Depp ya ha sido despedido también de la franquicia de Disney, “Piratas del Caribe” por su reputación después de las acusaciones de Amber Heard al afirmar que es un hombre violento. ¿Crees que es justo lo que le ha ocurrido a Depp?, ¿Qué actor crees que lo podría reemplazar en Animales Fantásticos?