'¿Johnny Depp fue violentado repetidamente por Amber Heard? Esto le hacía '

Johnny Depp y Amber Heard están en un juicio legal por difamación que está siendo televisado y que durará un mes completo, y entre las cosas que se han dicho, el actor de Piratas del Caribe da testimonio de cómo Amber lo violentaba, ¡no podrás creerlo!

En La Verdad Noticias te revelamos que la pareja se casó en el año 2015 y permaneció unida hasta el 2017, luego se embargaron en una batalla legal.

Anteriormente te contamos cuánto pagará ella si pierde el juicio; sin embargo, ahora te diremos que le hacía Heard a Depp cuando se ponía agresiva.

La actriz de Aquaman ha declarado que Depp la agredió sexual y físicamente en varias ocasiones, pero ahora, en pleno juicio la historia dio un giro inesperado y no deja bien parada a la famosa, ya que según declaró Johnny, fue él quien recibió el abuso por parte de la famosa.

Según contó el actor en su matrimonio las cosas comenzaron a empeorar en el momento en que para Amber Heard todo lo que él hacía estaba mal, de ahí que solía reprenderlo y menospreciarlo, haciendo que siempre cayeran en discusiones donde parecía que era imposible salir o entrar, pues dijo:

Además, detalló:

“La señora Heard no era capaz de estar equivocada. Simplemente no sucedía. Ella no podía estar equivocada.”