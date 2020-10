Johnny Depp es todo sonrisas en primera premier tras posponer juicio con Heard

Johnny Depp luce más feliz que nunca mientras se dirigía a un estreno de cine, luego de que su demanda contra su ex esposa Amber Heard fuera pospuesta indefinidamente.

La estrella de Piratas del Caribe sonrió mientras asistía al estreno de Crock of Gold: A few Rounds with Shane McGowan el viernes en el Festival de Cine de Zurich, sonriendo mientras saltaba de un automóvil.

Johnny Depp de 57 años, se cubrió la cara con un pañuelo antes de aparecer en el escenario del evento. Claramente lo aprovechó al máximo, tomando fotos con los fanáticos y posando en la alfombra roja.

Johnny Deppse tomó fotos con los fanáticos en la premier en Zurich

La aparición del actor se produce después de que la demanda contra su ex esposa Amber Heard fuera rechazada.

Johnny Depp presenta la cinta, Crock of Gold: A few Rounds with Shane McGowan

Amber Heard y Johnny Depp evitan juicio

La demanda por difamación por 50 millones de dólares (£ 39 millones de libras) que el actor de "Piratas del Caribe" presentó contra su ex- esposa Amber Heard se retrasó aún más.

Johnny Depp había pedido que se retrasara la fecha debido a sus compromisos de filmación con la franquicia "Animales Fantásticos y donde Encontrarlos", pero fue la pandemia de coronavirus lo que influyó en la decisión final sobre la fecha.

La demanda se basa en las afirmaciones de Johnny Depp de que un artículo de opinión que Amber Heard escribió en el Washington Post en diciembre de 2018 sobre la violencia doméstica le costó un papel en la saga de Piratas del Caribe de Disney, aunque no fue mencionado por su nombre.

Amber Heard y Johnny Depp presentan acusaciones de abuso doméstico durante su matrimonio

Depp, de 57 años, ha negado repetidamente las acusaciones de abuso físico y alega que Heard fue abusiva en su matrimonio, afirmaciones que ella niega.

Amber Heard presenta su propia demanda

Según los informes, Amber Heard también está contrademandando a Johnny Depp por $ 100 millones (£ 74 millones), alegando que su exmarido usó trolls y cuentas de redes sociales falsas en una "campaña de difamación" para arruinar su vida.

La estrella de Aquaman está demandando a Johnny Depp por el doble de la cantidad por la que la está demandando en un juicio por difamación en Virginia, y ha presentado documentos para que se desestime su "demanda frívola".

En documentos presentados en August Heard, de 34 años, alegó que esta demanda continúa con el "abuso y acoso" de Johnny Depp hacia ella, y repitió las acusaciones de que fue sometida a "abuso físico desenfrenado".

