Johnny Depp es rechazado por Disney; no regresará a “Piratas del Caribe”

Johnny Depp dió vida al capitán Jack Sparrow desde el 2003 en la saga de películas “Piratas del Caribe”, hasta el 2017 con su última cinta. Sin embargo, en medio de los escándalos del actor, Disney decidió despedirlo para siempre de su recordado papel.

Pero ahora el medio The Hollywood Reporter ha informado que Depp no fue sacado de la compañía por sus polémicas, sino que en realidad Disney ya no quería seguir trabajando con el famoso de 57 años mucho antes de que fue denunciado por violencia doméstica y abuso.

“Disney ya se había alejado de Johnny Depp en ‘Piratas del Caribe’ mucho antes del juicio del actor contra The Sun por difamación, cuyo fallo del juez en su contra fue el desencadenante de su despido en ‘Animales Fantásticos 3’”, dijo el medio.

Como te informamos en La Verdad Noticias, después de que el actor perdió el juicio contra el famoso periódico, y en medio de las acusaciones que su ex esposa Amber Heard estaba realizando en su contra, Warner Bros. decidió sacar a Depp de la tercera cinta “Animales Fantásticos” que se encontraba en grabaciones.

Johnny Depp podría estar sin propuestas laborales

Como sus procesos legales contra su ex Amber Heard aún no terminan, Johnny Depp posiblemente está en una fuerte crisis laboral, ya que después de perder dos de sus proyectos importantes en el cine, muchos consideran que el actor ya no recibirá la misma cantidad de propuestas laborales que antes, a pesar de que tiene un gran talento.

El famoso actor está pasando por un momento difícil. Sin embargo, constantemente le ha agradecido a sus seguidores por el apoyo/Foto: El Periódico

Y aunque sus millones de fans hicieron diversas peticiones para que Disney lo reintegre en la próxima cinta de “Piratas del Caribe”, esto no ha servido de mucho. Así que el público continuará apoyando al famoso durante sus juicios que están por venir dentro de unos meses. ¿Crees que Johnny Depp sí podría participar en otra película si gana su siguiente juicio?

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.