Johnny Depp enfrentaría CONTRADEMANDA tras polémicas declaraciones de su abogado

Johnny Depp no ha logrado aprovechar una nueva ley por la que se le puede atribuir parcialmente el crédito. Un juez de la corte estatal de Virginia rechazó la oferta del actor de inmunidad por declaraciones hechas sobre la ex esposa de Depp, Amber Heard.

Como resultado, si el caso se lleva a juicio a finales de este año, Depp enfrentará contrademandas después de que su abogado le dijo a los medios de comunicación que la historia de abuso doméstico de Heard era un "engaño".

Hace aproximadamente 18 meses que el juez de Virginia Bruce D. White permitió que Depp demandara a Heard a pesar de que ninguno de los litigantes tenía su domicilio en el estado.

¿Por qué Depp eligió a Virginia para demandar por un artículo de opinión del Washington Post que ella había escrito? Posiblemente porque en ese momento, Virginia no tenía una ley anti-SLAPP, un mecanismo por el cual los acusados pueden escapar rápidamente de litigios frívolos contra los derechos de la Primera Enmienda.

Como resultado de Depp y Heard, los legisladores de Virginia aprobaron una nueva ley dirigida a SLAPPS (demandas estratégicas contra la participación pública) en febrero de 2020.

Johny Depp fue uno de los primeros en usar, que pronto se enfrentará a una contrademanda presentada por Heard en el mismo caso.

Se dijo a La Verdad Noticias que Heard alega que su ex marido ha desplegado bots de redes sociales contra ella en presunta violación de la Ley de Delitos Informáticos de Virginia.

Ella dice que él ha dirigido un esfuerzo concertado para empañar su carrera e interferir con los patrocinios y actuaciones como represalia por lo que ella ha afirmado públicamente sobre su matrimonio problemático.

En cuanto a la historia de Heard sobre el abuso, después de que el abogado de Depp, Adam Waldman, dijera a los medios de comunicación que era "falso" y que todo formaba parte de un "engaño de violencia sexual", Heard también incluyó contrademandas por difamación.

Ahora viene la primera gran decisión de White sobre esas contrademandas, una decisión que representa el desarrollo legal más significativo desde que un juez del Reino Unido rechazó la demanda de Depp contra un tabloide británico.

El fallo de noviembre de que la historia de Heard de haber sido agredido físicamente era "sustancialmente cierta" ha herido la carrera de Depp.

Aunque Depp ahora no puede prevalecer sobre su movimiento anti-SLAPP (más sobre eso en un momento), al menos logra igualar la contrademanda de Heard.

Heard no puede perseguir un juicio declaratorio de ser inmune a las declaraciones en el artículo de opinión, ya que el juez de Virginia considera que esta afirmación es una duplicación de su defensa en la propia demanda de Depp y no es digna de jurisdicción. Y la actriz pierde su reclamo por la supuesta campaña de difamación en las redes sociales. El juez dictamina que Heard no ha alegado suficientemente los elementos de un delito informático, en particular la comunicación de lenguaje obsceno.

Pero Depp continuará enfrentando su reclamo de $100 millones por declaraciones hechas por Waldman al Daily Mail en 2020 (las declaraciones anteriores se consideran fuera del estatuto de limitaciones).

White dice que Depp no tiene derecho a la inmunidad anti-SLAPP porque no ha demostrado que las declaraciones sean asuntos de interés público. (No importa la cantidad de atención que ha atraído este caso). Incluso de lo contrario, el juez agrega que Heard ha alegado hechos suficientes para llevar adelante sus reclamos de difamación, específicamente "que el Sr. Depp pudo haber hecho estas declaraciones con conocimiento real o constructivo o con imprudente desprecio por si son falsas ".

El juez proporciona más detalles en otra sección de la opinión.

White concluye que las declaraciones de "engaño" "implican que la Sra. Heard mintió y cometió perjurio cuando compareció ante un tribunal en 2016 para obtener una orden de restricción temporal contra el Sr. Depp.

Además, implican que ha mentido acerca de ser víctima de Violencia doméstica. A la luz del Movimiento #MeToo y el clima social actual, afirmar falsamente el abuso seguramente 'dañaría la reputación [de la Sra. Heard] en la estimación común de la humanidad'”.

White agrega que la declaración de Waldman no es una opinión protegida porque "si el Sr. Depp abusó de la Sra. Heard es un hecho que puede probarse como verdadero o falso".

Al argumento de que, no obstante, la declaración es privilegiada como un "relato justo y preciso" de un procedimiento legal, el juez opina lo contrario.

"Aunque mucho de lo que dice el Sr. Depp también está contenido en su Demanda, las declaraciones no parecen haber sido hechas en el contexto de un intento de relatar un litigio", escribe White.

"En cambio, el Sr. Depp hace afirmaciones fácticas que no resumen de manera justa y precisa el litigio que ha tenido lugar".

Finalmente, al menos en este punto, Johnny Depp no puede reclamar ningún escudo de "autodefensa" debido a las acusaciones de malicia de Heard.

"En apoyo de su acusación de malicia, la Sra. Heard alegó que el periodista de GQ, el Sr. Heath, declaró que el Sr. Depp lo invitó a entrevistar al actor porque estaba 'enojado - enojado por muchas cosas - y es vengativo, '"afirma la opinión.

"Además, la Sra. Heard ha alegado que el Sr. Depp tiene la intención de arruinar su carrera; citando declaraciones que hizo a amigos que demuestran una intención maliciosa. Además, el Sr. Depp ha admitido su intención de destruir la carrera de la Sra. Heard al afirmar que quería que ella la reemplazara en Aquaman.

En consecuencia, la Sra. Heard ha declarado suficientemente una intención maliciosa, lo que impide un fallo sobre el privilegio de autodefensa en esta etapa del litigio".

