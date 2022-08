Johnny Depp drogó a esta actriz para acostarse con ella

En los últimos días las malas noticias para Johnny Depp no dejan de aparecer y es que hace apenas unos días se filtraron documentos sobre el juicio de difamación contra su ex Amber Heard, que dejaron al actor no tan bien parado.

Y es que Depp se encuentra ahora en medio de una batalla legal para evitar que Amber Heard apele la decisión de un juez de pagarle 10.35 millones de dólares y que esta se declare en bancarrota.

Pero ahora unas nuevas declaraciones de una de sus exparejas ha puesto los ojos del mundo del espectáculo sobre él.

Johnny Depp drogó a su expareja tener relaciones sexuales con ella

Las declaraciones fueron hechas por Ellen Barkin, quien fue pareja de Johnny durante los 90. Como te dijimos en La Verdad Noticias el pasado fin de semana fueron revelados varios documentos sobre el juicio de difamación entre Johnny y Amber, mismos en los que salieron a la luz testimonios y transcripciones de mensajes que Depp tuvo con Marilyn Manson y que lo dejaba en una mala posición.

Ahora se ha podido saber la declaración completa de Barkin, que aunque dijo que el actor era increíblemente encantador, aseguró que era celoso, controlador y bebía demasiado vino.

En los tribunales de Virginia no se presentó parte del testimonio, como las declaraciones en las que la actriz aseguró que drogó con un Quaalude antes de mantener su primera relación sexual con ella.

"Johnny me dio un Quaalude y me preguntó si quería foll…" dijo la actriz.

Además de que también admitió haber sido violento, pues según sus palabras el actor despreciaba a las personas que pensaba que estaban por debajo de él y que inclusive una vez llamó cerdo a su asistente.

Asimismo declaró que se separaron después de que Depp le arrojara una botella de vino mientras ambos estaban en la habitación de un hotel, además de decir que durante los meses que estuvo con él, Depp estuvo la mayoría del tiempo ebrio.

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Winona Ryder?

En los 90 Johnny Depp y Winona Ryder también mantuvieron una relación amorosa, en la que ambos estuvieron muy enamorados, según la prensa de aquel tiempo ambos se comprometieron en la quinta cita.

Además de que Winona aseguró que tuvo muchas primeras veces con Johnny, motivo por el que lo estima demasiado; incluso Ryder fue una de las testigos clave en el caso, pues sirvió para darle una cara positiva al actor.

“No puedo entender las acusaciones (de Amber Heard). Nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca, nunca fue abusivo en absoluto hacia mí”, declaró en distintas ocasiones.

