Johnny Depp dedica homenaje a David Bowie

El famoso actor Johnny Depp realizó un cover de la clásica canción del fallecido cantante David Bowie ‘’Heroes’’ junto a su banda ‘’The Hollywood vampires’’ en la que también se encuentran el famoso cantante Alice Cooper y Joe Perry

La versión de Heroes a cargo de la banda fue el Sands Casino Event Center, en Bethlehem. A principios de este año, pero el suceso volvió a los focos de atención gracias a que ayer, 15 de septiembre la banda compartió fragmentos del soundcheck donde les puede escuchar tocando “Heroes” y “Ace of Spades”, canción de Motorhead cuyo vocalista Lemmy Kilmister quien falleció en el año 2015.

Esta prueba de sonido fue antes de un concierto que tuvieron en Tokio, Japón.

La banda va en ascenso

La banda inicio en el año 2015 y aunque no son una banda muy conocida tienen un sonido prometedor. A pesar de no ser tan activos debido a la apretada agenda del actor, The Hollywood Vampires ha estado tocado en todo el mundo, en lugares icónicos como París, Río de Janeiro y recientemente en Tokio, además de tener fechas pendientes en el Reino Unido.

Aquí te dejamos un video de la banda interpretando la canción del legendario cantante David Bowie: