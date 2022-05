Johnny Depp da una actuación sorpresa con Jeff Beck tras juicio por difamación.

Johnny Depp cambió la sala del tribunal por el escenario, solo dos días después de que sus abogados presentaran los argumentos finales en su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard.

El actor se unió a su amigo y rockero Jeff Beck, de 77 años, en el escenario del Ayuntamiento de Sheffield en Inglaterra el domingo para interpretar versiones de "Isolation" de John Lennon, "What's Going On" de Marvin y "Little" de Jimi Hendrix.

Las imágenes de la actuación sorpresa publicadas en Instagram mostraron al actor Johnny Depp frente al micrófono en el papel de cantante principal junto a la leyenda del Rock y su grupo de músicos.

¿Cómo va el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard?

El actor de 58 años y Heard han estado peleando en el juzgado del condado de Fairfax, Virginia, después de que Depp presentara una demanda por difamación de 50 millones de dólares contra su exesposa por un artículo de opinión de 2018 que ella escribió en The Washington Post, en el que afirmaba que ella fue víctima de “abuso doméstico” pero no lo identificó. Heard lo está contrademandando por 100 millones de dólares.

El resultado del caso quedó en manos del jurado el viernes por la tarde después de que ambas partes presentaran sus argumentos finales. “Hay un abusador en esta sala del tribunal, pero no es el señor Depp”, dijo su abogada Camille Vasquez. “Miss Heard es, de hecho, la abusadora y el Sr. Depp es el abusado”.

Abogados de Heard protegen la "libertad de expresión"

Mientras tanto, los abogados de Heard pidieron al jurado que protegiera el derecho de Heard a la libertad de expresión. “Este juicio es mucho más que Johnny Depp contra Amber Heard. Se trata de la libertad de expresión y de ponerse de pie, protegerla y rechazar los reclamos del Sr. Depp contra Amber”, dijo su abogado Ben Rottenborn.

La Verdad Noticias informa que el jurado se separó durante el fin de semana largo sin llegar a un veredicto, pero está previsto que regrese a las 9 am del martes para reanudar las deliberaciones.

