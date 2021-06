Johnny Depp cumple 58 años en medio del escándalo y la cima del éxito

John Christopher Depp II, mejor conocido como Johnny Depp nació el 9 de junio del año 1963 en Owensboro, Kentucky, EE. UU. Actor y músico estadounidense conocido por sus elecciones cinematográficas eclécticas y poco convencionales. Logró quizás su mayor éxito como Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe.

A los 16 años, Depp abandonó la escuela secundaria para seguir una carrera musical. Su banda, The Kids, se mudó de Florida a Los Ángeles, donde pasó la mayor parte de su juventud.

Johnny Depp joven

En 1983, Depp se casó con Lori Anne Allison, quien trabajaba como maquillista mientras él perseguía sus sueños como músico. Allison hizo que su amigo, el actor Nicolas Cage, hiciera arreglos para que Depp pudiera audicionar con el director Wes Craven, y Johnny Depp debutó en el cine cuando era un adolescente devorado por su propia cama en Pesadilla en Elm Street (1984). Se divorció de Allison al año siguiente.

Ascenso de Johnny Depp

Películas de Johnny Depp

El ascenso profesional de Johnny Depp llegó en 1987 con el estreno de 21 Jump Street, una serie de televisión policíaca protagonizada por Depp como el oficial Tom Hanson, un joven policía que con frecuencia iba encubierto en las escuelas secundarias y universidades para atrapar a jóvenes con problemas.

El programa fue un éxito, aunque a Depp le molestaba su promoción como rompecorazones adolescente. En 1990 dejó la serie y apareció en Cry-Baby de John Waters y “Edward, el joven manos de tijera” de Tim Burton, (considerado el rey del cine en Stop Motion) dos películas de directores inconformistas que mostraban el rango de Depp.

Scissorhands inició una larga asociación entre el actor y el director que llevó a la aparición de Depp en varias otras películas de Burton, incluyendo Ed Wood (1994), Sleepy Hollow (1999) y Charlie y la Fábrica de Chocolate (2005); en la última película, Depp interpretó al solitario, Willy Wonka. Además, Depp proporcionó la voz del desafortunado novio en el macabro cuento animado de Burton, El cadáver de la novia (2005).

Johnny Depp continuó mostrando su versatilidad con papeles como contador del siglo XIX en Dead Man de Jim Jarmusch (1995) y como agente del FBI que se infiltra en la mafia en Donnie Brasco (1997).

En 1998, Depp, un viejo amigo y fanático del periodista gonzo Hunter S. Thompson, protagonizó Miedo y asco en Las Vegas, de Terry Gilliam, una película basada en la novela pseudo-autobiográfica de Thompson del mismo nombre; Más tarde, Depp recibió la mejor facturación en otra adaptación de Thompson, The Rum Diary (2011).

Johnny Depp en Piratas del Caribe y nominaciones al Oscar

Johnny Depp como Capitán Jack Sparrow

En 2003, apareció como el Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra (2003). Su actuación, inspirada en Keith Richards de los Rolling Stones, le valió a Depp su primera nominación al Oscar.

Fue nominado nuevamente al año siguiente por su interpretación del creador de Peter Pan, James M. Barrie, en Descubriendo el país de Nunca Jamás (2004).

Depp repitió el papel de Sparrow en entregas posteriores de la serie Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto (2006), En el fin del mundo (2007), On Stranger Tides (2011) y Dead Men Tell No Tales (2017), que fueron entre las películas más taquilleras de la historia. Actualmente Johnny Depp ha sido rechazado por Disney.

Durante este tiempo, Depp volvió a formar equipo con Burton para Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007), una adaptación cinematográfica del musical de Stephen Sondheim; como el asesino en serie Sweeney, Depp se ganó elogios tanto por su actuación como por su canto, y recibió otra nominación al Oscar.

En Enemigos públicos (2009) Depp interpretó a John Dillinger, un criminal que se hizo legendario por robar una serie de bancos estadounidenses durante la Gran Depresión. Más tarde, Johnny Depp se unió a Colin Farrell y Jude Law para contribuir con una interpretación alternativa del personaje de Heath Ledger en The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009), una presunción diseñada para salvar la interpretación final incompleta de Ledger y que se hizo plausible por la premisa de fantasía de la película.

El Sombrerero Loco en Alicia

Johnny Depp interpretó al Sombrerero Loco en Alicia en el país de las maravillas

En 2010, Johnny Depp, interpretó al Sombrerero Loco en Alicia en el país de las maravillas, la adaptación de Burton de la novela clásica de Lewis Carroll. Más tarde ese mismo año actuó junto a Angelina Jolie en el thriller The Tourist. En la animada película occidental Rango (2011), Depp proporcionó la voz del personaje principal, un camaleón que se convierte en el sheriff de una colorida ciudad del desierto.

Luego interpretó el despertar de un vampiro del siglo XVIII en la década de 1970 en Sombras Tenebrosas (2012), la adaptación cómica de Burton de la telenovela favorita de culto del mismo nombre.

Nominaciones y reconocimientos

En 1991, recibió su primera nominación a un Globo de Oro por su trabajo en Edward Scissorhands. A pesar de haber sido nominado en otras nueve ocasiones, lo ganó sólo en 2008 por Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

En 2004, Johnny Depp fue nominado al Oscar a Mejor Actor por Piratas del caribe: la maldición del perla negra y, al año siguiente, por Descubriendo el país de Nunca Jamás, trabajo por el que también fue candidato a un premio BAFTA.

En 1999, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 7018 de Hollywood Blvd. En 2014 recibió su primera nominación al Premio Golden Raspberry (también conocido como Premio Razzie) por su desempeño en el largometraje El llanero solitario. El premio se lo quedó Jaden Smith por su trabajo en After Earth.

En agosto de 2015 se presentó a la convención de admiradores Expo D23 de Disney para aceptar el galardón Leyenda Disney. Este premio le fue entregado tanto al actor como a George Lucas y al compositor Danny Elfman. Johnny Depp se mostró agradecido con los miembros de Disney.

Filmografía de Jhony Depp

1984 - A Nightmare on Elm Street

1985 - Private Resort

1986 - Slow Burn

1986 - Platoon

1990 - Cry baby

1990 - Edward Hombre manos de tijera

1991 - Freddy's Dead: The Final Nightmare

1993 - Arizona Dream

1993 - Benny & Joon

1993 - What's Eating Gilbert Grape?

1994 - Ed Wood

1994 - Don Juan DeMarco

1995 - Nick of Time

1995 - Dead Man

1997 - Donnie Brasco

1997 - The Breave

1998 - Miedo y asco en Las Vegas

1999 - The Ninth Gate

1999 - Sleepy Hollow

1999 - The Astronaut's Wife

2000 - Before Night Falls

2000 - Chocolat

2001 - Blow

2001 - From Hell

2001 - The man who Cried

2003 - Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

2003 - Once Upon a Time in Mexico

2004 - Lost in La Mancha

2004 - Secret Window

2004 - Descubriendo el país de Nunca Jamás

2004 - Happily Ever After

2005 - Charlie y la Fabrica de Chocolate

2005 - Corpse Bride

2005 - The Libertine

2006 - Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

2007 - Pirates of the Caribbean: At World's End

2007 - Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

2008 - Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson

2009 - The Imaginarium of Doctor Parnassus

2009 - Public Enemies

2010 - When You're Strange

2010 - Alicia en el País de las Maravillas

2010 - The Tourist

2011 - Rango

2011 - Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

2011 - The Rum Diary

2011 - Jack & Jill

2012 - Sombras Tenebrosas

2012 - 21 Jump Street

2013 - The Lone Ranger

2013 - Lucky Them

2014 - Trascendence

2014 - Tusk

2014 - Into the Woods

2015 - Mortdecai

2015 - Black Mass

2016 - Yoga Hosers

2016 - Alicia a través del espejo

2016 - Animales fantásticos y dónde encontrarlos

2017 - Piratas del caribe: La venganza de Salazar

2017 - Murder on the Orient Express

2018 - London Fields

2018 - Sherlock Gnomes

2018 - City of Lies

2018 - Fantastic Beasts. Los Crímenes de Grindelwald

2020 - Waiting for the Barbarians

2020 - El profesor

2020 - Minamata

Vida amorosa, ex novias y esposas de Jhonny Depp

Ex novias y esposas de Jhonny Depp

La vida amorosa de Johnny Depp y su relación con mujeres hermosas han dominado las columnas de chismes durante años. Aquí hay un vistazo a la larga historia de citas de Depp, mientras se enfrenta a su ex esposa Amber Heard en la corte.

Lori Allison

La primera esposa de Johnny Depp, Lori Anne Allison era maquilladora. Johnny se casó con Lori cuando solo tenía 20 años. La pareja canceló el matrimonio solo dos años después de su matrimonio en 1985.

Sherilyn Fenn

Johnny Depp salió con Sherilyn Fenn después de que aparecieran juntos en un episodio de '21 Jump Street 'de' Twin Peaks '. La pareja aparentemente estaba comprometida, pero nunca se casó.

Winona Ryder

Johnny Depp le propuso matrimonio a Winona Ryder ya que tuvieron una gran historia de amor en los 90 y los dos eran una de las parejas más icónicas en ese entonces. Como una declaración más de su amor, Johnny se hizo el tatuaje 'Winona Forever' en su brazo derecho, que fue cambiado a 'Wino Forever' cuando la pareja tomó caminos separados.

Jennifer Grey

Johnny Depp salió con la actriz de 'Dirty Dancing' Jennifer Gray alrededor de 1989, e incluso se rumoreaba que la pareja estaba comprometida antes de separarse después de un año.

Kate Moss

Kate Moss y Johnny Depp fueron una de las parejas más calientes de los 90 y estuvieron juntos durante cuatro años. Una vez, Johnny fue arrestado por travesuras criminales después de destrozar un hotel de Nueva York con ella.

Naomi Campbell

Después de la ruptura de Johnny Depp con Kate Moss, Johnny se mudó con su amiga y supermodelo Naomi Campbell. La pareja salió brevemente en 1998.

Vanessa Paradis

La relación más larga de Johnny Depp fue con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. La pareja salió durante 14 años desde 1998 hasta 2012. La pareja también comparte dos hijos.

Amber Heard

Posteriormente, Johnny Depp comenzó a salir con la actriz y modelo Amber Heard, a quien había conocido en el set de "The Rum Diary" en 2009. Se casaron en una ceremonia civil privada en su casa de Los Ángeles.

Depp estaba tan enamorado de Amber que incluso le puso su nombre a una playa en su isla de las Bahamas, pero desafortunadamente, su relación no funcionaría. Ambe solicitó el divorcio de Johnny después de sólo 15 meses de matrimonio. La actriz lo acusó de cometer una grave agresión, como arrojarle una botella de vodka y abofetearla.

Escándalos en la vida de Johnny Depp

Escándalos en la vida de Johnny Depp

Johnny no pudo escapar del escándalo. En su vida ha atravesado varias controversias que han puesto en jaque su credibilidad e incluso le han arrebatado importantes papeles cinematográficos. De la cima del éxito, Johnny Depp, ha tenido que descender poco a poco para hacer frente a su polémica vida.

Fracasos en el cine

Si bien el talentoso actor ha estado en éxitos taquilleros de la mano de grandes directores, ha participado en más de una producción que ha dejado mucho qué desear. Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (2011) fue una de las películas que no le fue muy bien económicamente y después de ella le siguieron fracasos consecutivos en proyectos como Mortdecai o Trascendence.

Hasta su larga y (hasta el momento) efectiva relación con Tim Burton fracasó con Sombras misteriosas. Poco a poco comenzó a ser señalado como uno de los “artistas menos rentables en Hollywood” debido a que era un actor bien pagado que no podía dejar éxitos.

Acusaciones de maltrato

En el 2016, un año después de que Heard y Johnny Depp celebraran su boda, la actriz presentó en el juzgado una demanda de divorcio y una orden de alejamiento, el juez lo aprobó. Acusaba a Johnny por maltrato físico; presentó pruebas y varias imágenes de ella con el rostro golpeado. Esto trajo muchos problemas a nivel profesional.

No fue sino hasta principios de 2020 que salieron a la luz unos audios en donde Heard admite que ella maltrataba y Johnny. A pesar de haber tenido razón, Depp recibió muchos ataques por todo el tema.

Problemas con las drogas

En el 2018 admitió tener problemas con las drogas. Luego de que en varias apariciones públicas se viera en muy mal estado y en los sets de grabación no se pudiera aprender sus líneas, el actor confesó que consumía desmedidamente alcohol y varias sustancias tóxicas. “Me hacían sentir mejor”, dijo en una entrevista.

Gastos excesivos

Parece que Depp tiene grandes problemas administrativos pues su extravagante estilo de vida y sus gastos desmedidos lo han llevado a perder millones. En el 2017 acusó a sus ex directores financieros por fraude de $25 millones de dólares.

La respuesta de los demandados fue señalar que el único culpable de sus problemas financieros era el mismo actor. Y es que tan solo en ese año los gastos mensuales de Depp ascendían a más de un millón de dólares. Al igual que Nicolas Cage, los lujos de Depp le estaban costando caro.

Sin duda alguna, la historia de Johnny Depp es muy interesante y en La Verdad Noticias esperamos que este artículo te haya parecido intesante ya que hoy cumple 58 años de edad y se encuentra en la cima del éxito pero en medio de mucha polémica.

