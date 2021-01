¡Johnny Depp continúa sufriendo! Entran a ROBAR su mansión de Hollywood

La casa de Johnny Depp en Hollywood Hills fue asaltada durante el fin de semana según la policía y aunque el sospechoso huyó de la escena antes de que llegaran las autoridades, fue detenido poco después de que el robo activó el sistema de alarma de la mansión.

Según fuentes policiales de TMZ, una mujer irrumpió en la casa de Depp y activó el sistema de alarma, lo que provocó que se llamara a la policía. Después de que se activó la alarma, salió de las instalaciones, pero la policía dice que la encontraron cerca, y también dicen que está relacionada con otro robo reciente.

Una mujer presuntamente entró a la mansión de Johnny Depp para robar

Cabe indicar que hasta el momento, la policía no ha revelado ningún artículo robado de la casa de Depp y la investigación aún está en curso en este momento.

Al menos Depp no estaba en casa para el evento y el sistema de seguridad funcionó según lo previsto. Depp no ha comentado sobre el evento en este momento.

Johnny Depp compartió recientemente un mensaje navideño a los fanáticos cuando el 2020 llegó a su fin, y se dirigió a Instagram para compartir una foto con la leyenda "Este año ha sido muy difícil para muchos. Por un mejor momento por delante. ¡Felices fiestas a todos! Mi amor y respeto a todos ustedes. Eternamente, JD. X"

Racha de mala suerte para Johnny Depp

Como informamos en La Verdad Noticias, en noviembre, Depp anunció que había renunciado a la franquicia de Animales fantásticos a pedido de Warner Bros, y puede leer su declaración completa sobre su partida a continuación.

Johnny Depp aún se recupera de los escándalos y juicios en los que se vio envuelto

"A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han honrado y conmovido sus numerosos mensajes de amor y preocupación. En segundo lugar, deseo informarles que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud".

"Finalmente, deseo decir esto. El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento. Gracias por leer. Atentamente, Johnny Depp".

Warner Bros. emitió su propia declaración después, diciendo "Johnny Depp dejará la franquicia de Animales Fantásticos. Agradecemos a Johnny por su trabajo en las películas hasta la fecha. Animales Fantásticos 3 está actualmente en producción, y el papel de Gellert Grindelwald será refundido. La película se estrenará en los cines de todo el mundo en el verano de 2022 ".

