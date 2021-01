Johnny Depp compuso el tema musical de uno de sus personajes más famosos

Johnny Depp no está exactamente en su mejor momento en estos días, como te hemos relatado en La Verdad Noticias.

Según los informes, el actor ha sufrido problemas financieros, problemas legales e incluso la pérdida de sus proyectos clave, pero algunos fanáticos de Johnny Depp siguen comprometidos con su particular marca de creatividad.

Johnny Depp pierde personajes como Grindelwald por escándalo con Amber Heard

Después de todo, ¿cuántas otras estrellas de Hollywood se tomarían el tiempo para componer el tema musical de sus propios personajes? Johhny Depp es una de ellas, y los resultados fueron increíbles.

Johnny Depp escribió su tema para El Mariachi

El mismo año que Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra, Johnny Depp también protagonizó la última entrega de la trilogía El Mariachi de Robert Rodríguez.

En Once Upon a Time in Mexico, Johnny Depp interpreta a un agente corrupto de la CIA llamado Sheldon Jeffrey Sands.

Aunque aparentemente es un personaje secundario, Sands en realidad impulsa la trama incluso más que el infame pistolero de Antonio Banderas.

Johnny Depp se divirtió tanto trabajando con Rodríguez que incluso compuso un tema musical específicamente para Sands. Acreditado a Giant Nuts de Tonto, "Sands Theme" aparece en la banda sonora de la película.

Robert Rodríguez confirmó que Johnny Depp le trajo la música después de todo, el actor tiene una larga historia como músico además de su carrera como actor.

Entonces, tal vez sea una pequeña sorpresa que Johnny Depp haya hecho un esfuerzo adicional. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿podrá su carrera recuperarse de las falsas acusaciones de violencia de Amber Heard?.

Te puede interesar: Johnny Depp envía conmovedor mensaje de agradecimiento a sus fans por su apoyo

¿Qué crees que pasará con la carrera de Johnny Depp?, ¿Y qué te parece el tema musical que creó para "El Mariachi"? Dinos en los comentarios.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.