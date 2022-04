Johnny Depp admite que se llegó a drogar junto con Marilyn Manson

Tanto el actor como el cantante se encuentran enfrentando problemas legales actualmente/Foto: EW | WireImage, WireImage

El actor Johnny Depp reveló durante su comparecencia ante el juez que llegó a consumir drogas con su amigo, el cantante Marilyn Manson. Esto, después de que el abogado de Amber Heard, la ex esposa de Depp, utilizó su turno de preguntas para dirigir la atención al consumo de drogas de la ex estrella de Piratas del Caribe.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el juicio en Estados Unidos de Johnny Depp contra Amber Heard, ha dado varios detalles sobre el pasado de ambos actores, y de la violencia de la cual los dos fueron víctimas y victimarios durante su matrimonio, el cual duró poco más de un año.

Johnny Depp y Marilyn Manson “compartían” sus adicciones

Tanto Depp como Manson han vivido problemas con las adicciones/Foto: Indie Hoy

Cuando Depp fue cuestionado sobre sus adicciones, él admitió que sí llegó a consumir drogas con Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner: "Sí, bebimos juntos y hemos consumido cocaína juntos tal vez un par de veces", respondió el actor.

De igual manera, el abogado insistió sobre si también Depp tomaba pastillas, y este consiguió despertar las risas en la sala al responder: "Una vez le di una píldora a Marilyn Manson para que dejara de hablar tanto". Se sabe que tanto Depp como Manson, han tenido varios problemas con las adicciones.

Recordemos que el actor y el cantante mantienen una amistad desde hace varios años, han trabajado juntos en varios proyectos e incluso Manson es padrino de la hija de Johnny Depp. Sin embargo, actualmente ambos están enfrentando problemas legales, ya que Marilyn Manson actualmente tiene varias demandas en su contra por agresiones sexuales.

¿Por qué Johnny Depp está demandando a Amber Heard?

Heard y Depp llevan varios años con sus enfrentamientos legales desde su divorcio/Foto: Marca

Johnny Depp presentó una demanda contra su ex esposa Amber Heard en marzo de 2019. El actor alega que Heard lo difamó en un artículo de opinión que escribió en 2018 para The Washington Post.

El artículo de opinión, que se publicó en diciembre de ese año, se titula: “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar).

Dentro del artículo, Heard escribió: “hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”.

Johnny Depp no se menciona por su nombre en el artículo de opinión, pero su equipo legal argumentó que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, de la cual dicen que es “categórica y demostrablemente falsa”. Ahora el actor está demandando a su ex por 50 millones de dólares.

