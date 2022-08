Johnny Depp: Tras información nueva sobre el caso, famosos le retiran su apoyo

Los escándalos no se terminan para Johnny Depp, pues recientemente se filtraron documentos sobre el juicio que llevó contra su ex esposa Amber Heard, que no lo han dejado bien parado.

Y es que Depp quedó expuesto frente algunos de sus fanáticos y sus colegas de Hollywood tras revelarse algunas declaraciones.

Como te contamos en La Verdad Noticias, algunas de estas fueron el abuso sexual a una de sus exnovias a la que drogó para tener sexo, además de los mensajes que mantuvo con Marylin Manson, quien enfrenta demandas por violación.

¿Quienes retiraron su apoyo a Johnny Depp?

Debido a que la información de los documentos filtrados se viralizó, muchos famosos que apoyaron en algún inicio a Johnny Depp y que habían mostrado su aprobación cuando el famoso actor de Piratas del Caribe ganó, han retirado sus “me gusta” de la publicación.

Fue un usuario de Twitter quien se encargó de hacer una lista con las personalidades que retiraron su apoyo a Depp entre las que se encuentran: Elle Fanning, Bella Hadid, Orlando Bloom, Robert Downey Jr, NikkieTutorials, Zoey Deuth, Sophie Turner y Joey King.

¿Cuánto dinero tiene Johnny Depp?

Antes de enfrentar problemas legales y en su vida personal, Johnny Depp fue considerado como uno de los actores más populares de Hollywood, por lo que evidentemente también era uno de los que más dinero generaban.

Tan sólo de 2003 a 2016 la fortuna de Johnny Depp estaba valuada en 650 millones de dólares, monto que contaba salarios, ganancias finales y contratos de patrocinio.

Sin embargo también es sabido que el actor tiene un excéntrico estilo de vida, a la que se ha agregado las múltiples demandas que ha enfrentado.

A eso habría que restarle lo que perdió cuando se separó de Vanessa Paradis, madre de sus hijos y con Amber Heard, su ex esposa.

Aún con todo esto y según el portal Dinero en Imagen, la fortuna de Johnny Depp está valuada en 150 millones de dólares.

