Johnny Depp: La serie “The Stand” recibe dura crítica por culpa de Amber Heard

La esperada serie “The Stand” basada en un historia de Stephen King finalmente se ha estrenado en la plataforma de Starzplay. Sin embargo, aunque está inspirada en una exitosa novela del autor, el público no le está dando una buena crítica al programa por una razón en particular: Amber Heard.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, existe un conflicto legal bastante intenso entre los actores Amber Heard y Johnny Depp. Todo inició después de que Johnny demandara al periódico The Sun por difamación, después de que lo llamaran “golpeador de esposas”.

Supuestamente durante el matrimonio de Heard y Depp hubo violencia doméstica, y aunque en un principio todo apuntaba que Amber era una víctima, conforme avanzó el caso judicial, se supo que igual la actriz cometió agresiones físicas y verbales contra Johnny cuando estaban casados.

A pesar de las pruebas y testigos, Johnny perdió el caso. Lo que ha dejado terriblemente manchada su carrera actoral. Al inicio del juicio Disney lo despidió de su famoso papel de Jack Sparrow de Piratas del Caribe; al perder el juicio, Warner Bros. Lo obligó a renunciar a la película “Animales Fantásticos 3”.

Esto generó mucho enojo y frustración entre los fans, ya que Amber Heard no recibió lo mismo de las compañías, y por el contrario, ella estará en la segunda parte de “Aquaman” y además está en la serie “The Stand”.

Fans de Johnny Depp se van contra Amber Heard

Los fieles fanáticos del actor ahora están haciendo lo necesario para demostrar su apoyo al trabajo del artista. Sin embargo, también están saboteando la carrera de Heard. Por lo cual, con el estreno de “The Stand”, las duras críticas llegaron.

En Rotten Tomatoes, The Stand tiene una calificación de la crítica del 54 por ciento, pero la audiencia le otorgó una del 32 por ciento, con 196 usuarios dando su opinión sobre la producción.

Los usuarios le han dado una terrible calificación a la serie The Stand, posiblemente por la aparición de Amber Heard en el elenco/Foto: Rotten Tomatoes

Mientras que en Metacritic tiene una calificación de 56/100 que se obtuvo de 23 críticas, pero los usuarios le han dado un 2/10, dejando varios comentarios en contra de la actriz.

No obstante, hay muchos fans de Stephen King que, aunque están en contra de Amber, no quieren calificar mal la serie, ya que aseguran que es un buen producto. ¿Ya viste la nueva serie The Stand?, ¿Crees que deberían despedir a Amber Heard como lo hicieron con Johnny Depp?

