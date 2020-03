Johnny Depp: Demanda contra Amber Heard no será desestimada ¡Se van a juicio!

Johnny Depp podrá continuar con su demanda por difamación en contra de Amber Heard después de que el juez a cargo del caso se negara a desestimar la demanda tras la petición del equipo legal de la actriz.

Continua la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard

Amber Heard pidió al tribunal de Fairfax, Virginia desestimar el caso ya que aseguraba que Johnny Depp no presentó una “demanda procesable”, ya que el artículo que escribió para The Washington Post en 2018, sobre ser víctima de violencia doméstica no menciona el nombre del famoso actor.

La actriz asegura que al no mencionar el nombre de Johnny Depp, no podía ser acusada de difamación, pero el juez rechazó su petición ya que las líneas en las que se basa la demanda, "podrían transmitir el supuesto significado difamatorio de que Depp abusó de la señorita Heard".

Si Johnny Depp logra ganar la demanda en contra de Amber Heard, podría recibir los 50 millones de dólares que pide en indemnización, ya que alega que las acusaciones de la actriz provocaron que fuera despedido de la franquicia de Disney, “Piratas del Caribe”.

Amber Heard la verdadera abusadora

En 2016, Amber Heard y Johnny Depp comenzaron su polémico juicio de divorcio que duró años debido a que cada uno acusó al otro de maltrato físico y emocional.

Inicialmente la prensa y el público estuvieron de lado de Amber Heard, quien escribió el artículo alegando haber sido víctima de abuso por parte de Johnny Depp, lo que provocó que el actor fuera rechazado en Hollywood y criticado públicamente.

El juez le negó a AMbEr Heard todo lo que pidió... adiós su 363553 intento por tirar el caso ⚠️⚠️⚠️ a afrontar las consecuencias de tu actos sucia mentirosa ������ pic.twitter.com/HpgJefkpgX — Johnny Depp's girl ������ (@JDeppS_girl) March 27, 2020

Finalmente, en febrero 2020, se filtraron una serie de audios de conversaciones entre Amber Heard y Johnny Depp donde la actriz confiesa ser violenta y agredir en más de una ocasión al actor, tras lo cual la actriz fue rechazada por el público, quienes exigen justicia para Johnny.