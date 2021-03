Johnny Depp: Conoce la historia de uno de los actores más famosos de Hollywood

Johnny Depp se ha convertido en uno de los actores más importantes y populares de la última generación, pues se ha ganado el cariño de millones de fans del cine gracias a sus increíbles interpretaciones a lo largo de varias décadas de trayectoria artística en el mundo del cine.

Desgraciadamente el actor se encuentra en una de las peores etapas de su vida actualmente, pero esto no significa que su talento se vea afectado, razón por la cual en La Verdad Noticias te hablaremos un poco de la vida y los mejores papeles en el cine del famoso actor.

A lo largo de más de 37 años de carrera, Johnny Depp ha participado en una infinidad de películas y proyectos de Hollywood, de los cuales te hablaremos más adelante, y estamos seguros que al menos alguno de sus personajes fue o es tu favorito, ya que ha estado prácticamente en todo.

¿Quién es Johnny Depp?

Johnny Depp es conocido por su papel como Jack Sparrow

John Christopher Depp II es un famoso actor, guionista, productor y músico, nació en la ciudad de Owensboro en el estado de Kentucky el 9 de junio de 1963, quien se ha posicionado como uno de los artistas más exitosos y famosos de la última generación debido a su gran talento.

A lo largo de poco más de 37 años de carrera artística, Johnny Depp, como es oficialmente conocido el actor, ha protagonizado algunos de los papeles más importantes del cine, convirtiéndose en algunas ocasiones en un personaje de culto en la cultura general, los cuales permanecen vigentes a pesar del paso de los años.

Asimismo, también ha participado en otros proyectos relacionados con sus otras profesiones, aunque es más conocido por sus papeles como actor, ya que desde su debut en el año 1984 no ha dejado de cosechar el éxito con su habilidad en la pantalla, ganando una gran cantidad de premios.

La interesante vida de Johnny Depp

El actor ha hecho toda clase de cosas durante su vida

La vida del famoso actor ha estado rodeada de todo tipo de situaciones buenas, malas y extrañas, ya que es conocido también por su gran sentido aventurero, mismo que lo ha colocado en algunas de las situaciones más bizarras en su vida, aunque siempre logra salir a flote y continuar con su éxito en su vida personal y profesional.

Durante esta nota conocerás algunos de los papeles más importantes y exitosos que ha interpretado Johnny Depp, así como los problemas que ha enfrentado durante toda su vida, tanto sociales como personales, mismos que le han ayudado a forjar un gran carácter a lo largo de varias décadas.

Entre una carrera de música, actuación y otros talentos, además de problemas legales y escándalos por sus películas, Johnny Depp sin duda alguna se ha posicionado como uno de los mayores representantes del cine moderno y uno de los más interesantes en Hollywood.

Los inicios de Johnny Depp en el mundo del cine

Johnny Depp hizo su debut en una película de terror

En el año 1984, Johnny Depp se encontraba casado con Lorie Anne Allison, y estaba buscando la oportunidad de incursionar en el mundo del cine, algo que era muy complicado para alguien con poca experiencia como él, pero pudo probar suerte gracias a otro famoso actor que era un amigo suyo muy cercano: Nicolas Cage.

Gracias a la motivación que le proporcionó el actor, Johnny Depp acudió a una audición para la película ‘Nightmare on Elm Street’, de la cual obtuvo el papel gracias a que su interpretación dejó totalmente encantada a la hija del director, el famoso cineasta Wes Craven.

Durante esta etapa Johnny Depp también se convirtió en un sex symbol, siendo incluso comparado con James Dean por su personalidad y atractivo, algo que le ayudó a escalar posiciones en el mundo del cine a una velocidad impresionante para después conseguir el papel que le dio fama mundial y el inicio de una gran amistad.

Edward Sccisorhands, el papel más importante del actor

El joven manos de tijera fue su primer papel protagonista

Tras unos años de participaciones en algunos proyectos importantes, en el año 1990 llegó el papel que puso a Johnny Depp en el mapa y lo concretó como un actor profesional, ya que el director Tim Burton lanzó la historia de Edward, el joven manos de tijera.

Por más bizarro que suene el título de esta película, fue todo un éxito, y Johnny Depp fue el encargado de darle vida al protagonista, quien resultó ser un experimento incompleto de un científico que lo deja abandonado en un castillo después de su muerte, siendo descubierto por una mujer que lo lleva a su casa.

Rápidamente el personaje se convirtió en toda una celebridad por su peculiar aspecto, ya que lucía pálido, estaba lleno de cicatrices y tenía tijeras en vez de manos incluyendo un ostentoso traje de cuero y metal, mismo que se convirtió en el papel más reconocido de Johnny Depp.

Jack Sparrow, el pirata más famoso de Disney

Jack Sparrow es uno de los personajes más populares de la generación

La popularidad del actor en un público de una nueva generación llegó gracias a Piratas del Caribe, la exitosa saga de Disney que nos contaba las aventuras de Jack Sparrow, un intrépido y famoso pirata, protagonizado por Johnny Depp en el año 2003 y el cual mantuvo hasta el año 2011.

Tras el rotundo éxito de la primera entrega: la maldición del perla negra, Johnny Depp retomó el papel del famoso pirata durante tres películas más, aunque tras algunos problemas personales, su carrera se vio afectada y perdió el rol protagonista de la famosa franquicia.

A pesar de que la saga de piratas del caribe continuará sin Johnny Depp, no hay duda de que el mundo siempre relacionará al Capitán Jack Sparrow con el famoso actor, ya que su interpretación fue incluso catalogada como magnífica por algunos críticos, y se inmortalizó con ese papel, que se agregó al gran repertorio de personajes que tiene el artista.

Willy Wonka, el personaje más gracioso de Johnny Depp

Johnny Depp: Conoce la historia de uno de los actores más famosos de Hollywood

En el año 2005, Johnny Depp colaboró de nuevo con el director Tim Burton para traer el remake de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, donde el actor le dio un giro completamente nuevo al protagonista Willy Wonka, tanto en aspecto como en actitud, siendo muy diferente de su versión de 1971.

Esta ha sido una de las películas infantiles más exitosas de Johnny Depp, misma que a pesar de tener más de 15 años de haberse estrenado, ha sido uno de los proyectos más recordados del actor, e incluso por una temporada se rumoró que se crearía una secuela de la cinta.

Asimismo, el mensaje de la humildad fue más evidente en la película y tuvo una forma más sencilla de llegar a los niños, ya que como recordamos, Charlie fue quien ganó la fábrica debido a que era el único de los cuatro niños que escuchaba a Willy Wonka y quien le enseñó cómo ser humilde.

Johnny Depp y su bizarro sombrerero loco

Los personajes bizarros son la especialidad de Johnny Depp

Aparentemente el actor tiene una afición por interpretar a personajes de obras clásicas, y una nueva oportunidad llegó con el remake de Alicia en el país de las maravillas en el año 2010 y en el 2016 con su secuela, donde Johnny Depp le dio vida al sombrerero loco, uno de los personajes más enigmáticos de la historia.

En esta nueva versión de la cinta, dirigida por su amigo y colega Tim Burton, Alicia, la protagonista es una adolescente casi adulta, quien regresa al país de las maravillas, donde podemos ver las escenas clásicas de la película adaptadas a la actualidad, y por supuesto el papel del actor sufrió grandes cambios.

Su participación en esta franquicia ha sido la más exitosa de su carrera solo por debajo de Piratas del caribe, ya que le otorgó a Johnny Depp no solo millones de dólares en ganancias, sino también una popularidad de talla mundial, ya que era reconocido en todas partes del planeta.

Gellert Grindelwald: El primer villano de Johnny Depp

Como villano, el actor también demostró un gran talento

La saga de Harry Potter se ha posicionado como una de las franquicias de fantasía más exitosas de todos los tiempos, y gracias a ella, actores como Daniel Radcliffe o Emma Watson obtuvieron reconocimiento en todo el mundo por los papeles que interpretaron.

Muchos pensaban que la historia del mago más famoso terminaría después de la octava película, pero la creadora J.K. Rowling tenía otros planes y revivió el universo mágico con Fantastics Beasts and where to find them, dónde nos transporta muchos años antes de los sucesos de Harry Potter.

En esta saga, el joven mago Newt Scamander es el protagonista, interpretado por el ganador del Oscar en 2015, Eddie Redmayne, donde tiene que combatir al villano de la historia, el poderoso mago tenebroso llamado Gellert Grindelwald, interpretado nada más y nada menos que por el actor Johnny Depp.

Su éxito fue tanto que la segunda entrega de la película ‘Los crímenes de Grindelwald’ se centró completamente en él y en sus orígenes, mencionando sucesos como su relación con Albus Dumbledore… desgraciadamente, debido a problemas en los últimos años, Johnny Depp también perdió su papel en esta saga.

Sheldon Sands, el extranjero más mexicano del actor

Todos recordamos a este personaje por su obsesión con el puerco pibil

En la película ‘Once upon a time in México’, del director Robert Rodriguez en el año 2003, Johnny Depp revivió un poco del estilo de Edward Scissorhands con su personaje Edward Sands, un agente de la CIA que busca atrapar a un narcotraficante que secuestró al presidente de México.

Esta película formó parte de la trilogía de ‘El mariachi’, protagonizada por Antonio Banderas y Salma Hayek, donde el personaje de Johnny Depp, a pesar de ser secundario, terminó siendo uno de los más populares y recordados de dicha franquicia, aunque lamentablemente murió en la cinta.

Trabajando como un espía encubierto, Sheldon Sands descubre los planes del narcotraficante, quien usaba a su hija como conexión entre ambos, siendo incluso cegado por los criminales con un taladro, dándole un aspecto aún más tétrico en la película, la cual fue considerada como una actuación bastante extraña y fuera de lo conocido en cuanto a la carrera del actor.

Raoul Duke: El personaje más extraño de todos

Sin duda alguna este ha sido el personaje más extraño de Johnny Depp

En el año 1998 llegó al cine ‘Fear and loathing in Las Vegas’, una de las películas más extrañas en las que ha participado Johnny Depp, la cual a pesar de no ser tan conocida, se posicionó como uno de sus mejores papeles, ya que demostró la increíble versatilidad que tiene el actor.

En esta cinta, Johnny Depp interpreta a Raoul Duke, un periodista que junto a un abogado, interpretado por Benicio del Toro, emprenden un viaje a la ciudad de Las Vegas, cargados con una cantidad mortal de varios tipos de drogas, mismas que consumen a lo largo de toda la película.

Miedo y asco en Las Vegas, como también es conocida la película, nos trajo una de las interpretaciones más bizarras del actor, misma que no pudo replicar a pesar de haber tenido papeles similares en años posteriores, pero sin duda alguna, es uno de sus mejores roles durante su carrera cinematográfica.

Johnny Depp y su amistad con Tim Burton

La dupla ha trabajado en más de ocho películas

La relación entre estos artistas ha ido más allá que sólo el ámbito laboral, pues a lo largo de varios años, Johnny Depp y Tim Burton se han convertido en la dupla favorita de muchos fans del cine, ya que el director considera al actor como su estrella favorita y le ha dado algunos papeles realmente impresionantes.

Su primera participación fue con Edward Scissorhands en el año 1990, y la cual dio paso a una increíble relación entre ambos artistas, siendo el papel más especial en el que han trabajado, continuando con Ed Wood en el año 1994, para seguir con Sleepy Hollow en 1999.

Fue hasta el 2005 que volvieron a reunirse para ‘El cadáver de la novia’ y Charlie y la fábrica de chocolate.En 2007, la dupla participó en conjunto con Sweeney Todd, el barbero demoniaco, cinta que le valió a Johnny Depp el Globo de Oro por mejor actor.

En el 2010, Tim Burton volvió a trabajar junto a Johnny Depp para el remake de Alicia en el país de las maravillas, para concluir con su participación (hasta el momento) con la cinta Dark Shadows en el año 2012. Cabe mencionar que en muchas de estas cintas, Johnny Depp compartió pantalla con Helena Bonham-Carter, la ex esposa del director Tim Burton.

A pesar de que algunas de las cintas más exitosas de Johnny Depp no son junto a Tim Burton, su amistad a lo largo de los años ha garantizado el éxito de cada producción cinematográfica que lanzan como equipo.

Los romances de Johnny Depp

Johnny Depp ha conquistado a mujeres muy bellas

A lo largo de su vida, Johnny Depp se ha casado varias veces, al igual que ha sido relacionado con algunas de las mujeres más bellas y talentosas del mundo de la actuación, siendo la primera Lori Anne Allison, con quien se casó en 1983 pero se divorciaron tan sólo dos años después.

Durante la década de los 90’s, Johnny Depp se encontraba en la mejor etapa de su carrera, y esto también se reflejó en su vida sentimental, pues entre sus conquistas se encuentran estrellas como Wynona Ryder, la súper modelo Kate Moss, Jennifer Grey y Sherlyn Fenn, por mencionar a algunas.

Asimismo, tuvo dos hijos con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis, a quien llamó Lily-Rose Melody y John ‘Jack’ Christopher, volviendo a comprometerse hasta el año 2014, donde conoció a su próxima esposa, quien fue la causante de la muerte de su carrera.

Durante la filmación de The Rum diary en 2011, el actor conoció a Amber Heard, con quien inició una relación y se comprometieron sólo tres años después para posteriormente casarse en 2015, aunque el romance duró muy poco y se divorciaron por supuestas agresiones físicas y verbales del actor hacia Amber Heard.

Esta se ha posicionado como la relación más desastrosa en la vida de Johnny Depp, ya que el escándalo por la supuesta agresión le costó su carrera artística, ya que al no querer tener lazos con un agresor, fue despedido de muchos proyectos, mismos que no recuperó a pesar de que se comprobó su inocencia.

El escándalo por agresión de Johnny Depp

Su matrimonio con Amber Heard destruyó su carrera

Como te comentamos anteriormente, la actriz Amber Heard solicitó el divorcio del actor y una orden de alejamiento por la supuesta y constante agresión física y verbal que sufría por parte de Johnny Depp, mostrando incluso evidencias en su rostro por los ataques de los que era víctima.

Tras hacerse pública la denuncia, la actriz quería el 50% de todas las posesiones de Johnny Depp, quien atravesaba por una de las etapas más difíciles de su vida, ya que sus más de 30 años de carrera se vieron completamente destruidos por el escándalo que se generó en su matrimonio con Amber Heard.

Tras una larga temporada de juicios y batallas legales, se comprobó que si existió agresión física, verbal y psicológica, pero no por parte del actor, sino que la culpable era Amber Heard, algo que se corroboró tras las opiniones de ex parejas del actor sobre su conducta.

A pesar de que el nombre del actor fue limpiado y ahora busca justicia en contra de su ex esposa, el golpe que recibió su carrera fue tan fuerte que aún no ha podido recuperarse, pues le costó algunos de sus mejores papeles, por ejemplo Jack Sparrow y Gellert Grindelwald.

El enorme apoyo de los fans del actor

Miles de fans le han demostrado su apoyo a Johnny Depp

Tras la revelación de la verdad respecto al escándalo de su supuesta agresión física y verbal en contra de Amber Heard, los fans de Johnny Depp han luchado incansablemente para ayudar al actor a recuperar su posición en Hollywood, ya que a pesar de ser inocente, nadie quiere contratarlo.

Por otro lado, una sección de fans más radical se ha dedicado a exigir justicia por la falsa acusación que recibió, exigiendo a los estudios con los que Amber Heard trabaja que la despidan, pues su carrera no se vio afectada a pesar de que confesó haber sido quien agredió a Johnny Depp en más de una ocasión.

Mientras tanto Johnny Depp continúa buscando justicia por la difamación de la que fue víctima, ya que en más de una ocasión ha demandado a diarios por los artículos sobre su persona que publicaban, siendo el más reciente contra el medio británico ‘The Sun’.

Datos curiosos sobre Johnny Depp

Johnny Depp: Conoce la historia de uno de los actores más famosos de Hollywood

Fue co- propietario de un bar llamado ‘The viper room’, el cual se hizo famoso después de la muerte de River Phoenix, (el hermano de Joaquín Phoenix) en 1993, quien sufrió una sobredosis en la calle fuera de dicho bar.

En el año 2012, Johnny Depp fue elegido como el actor mejor pagado del 2011, ingresando incluso al libro de récords Guinness por conseguir un total de ingresos de 75 millones de dólares.

Fue elegido como el hombre vivo más sexy en el año 2003 y 2009 por la revista People, lo que confirma su estatus como uno de los hombres más atractivos del mundo del entretenimiento.

Johnny Depp es muy querido por los niños

La inspiración de Jack Sparrow: El actor inspiró el aspecto del pirata en el guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards e incluso lo convenció que fuera su papá en la última película de la saga donde participó, además de que acostumbra visitar hospitales de niños disfrazado como su personaje para hacer felices a los pequeños pacientes.

La actividad menos favorita de Johnny Depp es el baile, y afirma que le asusta tanto que solo lo hizo una vez en una película, y tuvo que practicar la coreografía cientos de veces.

Winona Ryder fue su amor platónico, aunque nunca se casaron, el actor sí se comprometió, e incluso se hizo un tatuaje con la leyenda ‘Winona forever’ para demostrar su amor, mismo que modificó a ‘Wino forever’ tras el fin de su relación.

Ha recibido tres nominaciones al Oscar en toda su carrera por sus participaciones en Piratas del caribe: La maldición del perla negra, en 2003, Finding Neverland en el año 2004, y Sweeney Todd; el barbero demoníaco de la calle Fleet en el año 2007.

Ha estado en tres bandas: Flame, The kids y posteriormente se unió a Rock City Angels.

