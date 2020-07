Johnny Depp: Amber Heard será protegida por Elon Musk “24/7”/Foto: The Sun

Amber Heard negó que Elon Musk la visitara mientras su ex marido, Johnny Depp, estaba fuera cuando estaban casados. Depp, de 57 años, está demandando al editor de The Sun por un artículo que lo calificó de "golpeador de esposas", pero el periódico insiste en que era correcto.

La actriz estadounidense, de 34 años, estaba dando pruebas en Londres por segundo día el día 11 de la acción por difamación de su ex marido. Desestimó las sugerencias que Musk la visitó en 2015 mientras Depp estaba fuera, diciendo que no estaba en contacto con el fundador de Tesla hasta el año siguiente.

El martes, la abogada de Depp, Eleanor Laws QC, interrogó a la Sra. Heard sobre su declaración, en la que el abogado dijo que la actriz había indicado que Depp estaba "ilógicamente celoso" y que no tenía "relaciones ilícitas".

El juez de primera instancia, el señor juez Nicol, intervino para decir que la palabra "ilícito… conlleva una connotación". Heard respondió: "No es que eso importe mucho, pero no". La Sra. Laws estuvo de acuerdo: "No, no lo hace".

Elon Musk protege a Amber

Elon Musk le dijo a Amber Heard 'Realmente me gustas' en un intercambio de mensajes de texto. Luego, la abogada leyó mensajes de texto entre Heard y Musk del 22 de mayo de 2016, en los que la Sra. Heard le dijo al Sr. Musk que iba a obtener una orden de restricción contra su entonces esposo.

Los mensajes llegaron un día después de un supuesto incidente en el Edificio Eastern Columbia en Los Ángeles, donde vivían Depp y Heard, en el que la actriz afirma que el Sr. Depp le arrojó su teléfono móvil, golpeándola en la cara, lo que el actor niega.

Al interrogar a Amber, la abogada afirmó que el Sr. Musk se ofreció a "organizar la seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana para usted", y agregó que "la oferta se mantendría, incluso si nunca quisiera volver a verme ... de todos modos, lo siento por ser un idiota. El silencio de la radio duele mucho. Solo importa porque realmente me gustas".

La abogada luego se refirió a la evidencia dada por Alejandro Romero, un conserje en el Edificio del Este de Columbia, quien dijo que vio al Sr. Musk visitando a la Sra. Heard "cuando el Sr. Depp estaba en Australia".

Heard dijo que Romero estaba "equivocado" e insistió en que no se había comunicado con Musk hasta 2016. En su declaración escrita, el Sr. Romero dijo: "Desde marzo de 2015 en adelante, el Sr. Muson visitó regularmente a la Sra. Heard a altas horas de la noche, alrededor de las 11 p.m. a la medianoche". El conserje afirmó que la Sra. Heard le dio al Sr. Musk su propia llave para acceder al edificio.

La fiscal de Depp le preguntó a Heard sobre su supuesto romance con el actor James Franco y su comentario en su declaración de que él era "alguien con quien el Sr. Depp lo estaba acusando de tener una aventura y estaba completamente equivocado". La Sra. Heard dijo: "Eso es correcto".

Eleanor Laws mostró a la corte imágenes de circuito cerrado de televisión de la actriz que viajaba escaleras abajo en el ascensor en el edificio Eastern Columbia Building el 22 de mayo de 2016 a las 23:00 hora local (06:00 BST), antes de subir las escaleras poco después con Franco.

Johnny afirma que uno de los supuestos amantes de Amber (además de Elon) fue el actor James Franco, con quien la actriz trabajó en The Adderall Diaries/Foto: Page Six

Después de que la Sra. Heard confirmó que el hombre en el video era el Sr. Franco, la Sra. Laws le preguntó si estaba tratando de "evitar" que la cámara la viera. Heard respondió que la pareja estaba "hablando" y que el Sr. Franco le estaba diciendo "Dios mío, ¿qué te pasó?” cuando le vio la cara.

Heard dijo que recogió a Franco de la planta baja después de las 23:00 hora local, antes de agregar que "en esos días, no dormía mucho por la noche".

¿Amber realmente defecó en la cama de Johnny?

Laws recurrió a un supuesto incidente en el que se dijo que el limpiador del Sr. Depp encontró heces en su cama la mañana después de la fiesta de cumpleaños número 30 de la Sra. Heard en el Edificio Eastern Columbia.

Depp dijo anteriormente que fue "un misterio" quien defecó en la cama "y que no lo dejó un perro de tres o cuatro libras", en referencia a las mascotas de la pareja, una de las cuales se dice que tiene "problemas con ella". Dijo que estaba "convencido" de que Amber o "uno de sus amigos" había dejado el excremento en la cama.

Heard negó que ella o alguno de sus amigos hayan dejado "excremento humano" en la cama cuando fue desafiada por Laws, calificando ese acto de "absolutamente desagradable".

Cuando se le preguntó sobre los problemas del perro de la pareja con el entrenamiento para ir al baño, la Sra. Heard dijo que se había convertido en una "ocurrencia común" después de que uno de los perros comió parte del cannabis de Depp cuando era un cachorro.

Dijo que la ama de llaves del señor Depp, Hilda Vargas, limpiaba después de los perros "ocasionalmente", pero que cuando el perro de su ex marido tenía accidentes en la cama "a veces con Johnny ... o no", lo limpiaba.

La Sra. Laws dijo que la Sra. Vargas "sabía la diferencia" entre el desorden que hicieron los perros de las parejas y las heces humanas, y le preguntó a la Sra. Heard si la Sra. Vargas estaba equivocada.

Heard dijo que no sabía en qué estaba equivocada la Sra. Vargas, pero que no podía "comprender qué adulto haría algo así". Ella dijo: "No puedo imaginar qué tipo de ser humano tendría un sentido del humor así, aparte de Johnny, pero no creo que sea gracioso, creo que es horrible".

El caso de difamación se centra en un artículo publicado en el sitio web de The Sun en abril de 2018 titulado: "Gone Potty: ¿Cómo puede JK Rowling ser 'realmente feliz', la esposa del casting Johnny Depp en la nueva película Fantastic Beasts?".

El artículo se relaciona con las acusaciones hechas por Heard, que Depp niega. Inicialmente, su evidencia concluiría el miércoles, pero ahora continuará hasta el jueves por la mañana, y se espera que sus amigos Melanie Inglessis y Joshua Drew aparezcan por enlace de video el miércoles por la tarde.