Johnny Depp ¿A qué se quería dedicar antes de ser actor?

Johnny Depp se convirtió en todo un icono de Hollywood por sus grandes personajes en diferentes películas que lo lanzaron a la fama, pero ¿sabes qué es lo quería ser antes de ser un famoso actor?, ¡aquí te lo decimos!

En La Verdad Noticias te revelamos que actualmente el actor se encuentra en una batalla legal televisada en contra de su ex pareja, Amber Heard.

Anteriormente te contamos que él fue violentado repetidamente por Amber Heard; sin embargo, ahora te diremos cuál era el verdadero sueño del famoso antes de interpretar al protagonista del filme “Joven Manos de Tijera”.

Johnny ha estado lanzando declaraciones inéditas sobre su vida durante el juicio televisado que enfrenta ahora mismo para limpiar su imagen, una de estas reveló que el actor no quería ser actor sino cantante, pues dijo que cuando tenía 20 años de edad se fue a Los Ángeles junto a su banda para probar suerte, ahí comentó que trataba de encontrar trabajo de cualquier manera, y que al final, fue su amigo Nicolas Cage quien lo invitó a ser actor, estas fueron sus palabras:

“Nicholas Cage me dijo que por qué no me presentaba a su representante, porque ‘yo creo que eres un buen actor’.”