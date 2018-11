"John Wick" se une a Toy story 4 (VIDEO)

Hace unos días, internet enloqueció con una noticia que miles estaban esperando, el regreso de Toy Story, una saga de películas que ha formado parte de la infancia de muchos.

La compañía Disney/Pixar reveló la fecha de estreno cautivó a los seguidores con un avance de la nueva entrega de la saga, con la sorpresa de que un nuevo personaje llegaría: Forky, pero eso no es todo, pues un famoso actor también se unirá a Woody y Buzz.

Se acaba de confirmar que el famoso actor Keanu Reeves, quien interpreta al famoso asesino John Wick, formará parte del elenco, y esto se supo gracias a Tim Allen, el actor que presta su voz al mejor amigo de Woody, Buzz lightyear.

El actor se presentó en “The tonight show starring Jimmy Fallon” donde al parecer “se le escapó” y reveló muchas pistas sobre la cinta, siendo una de ellas la selección del famoso actor para el elenco, pero aunque ya se confirmó su participación, aun no se sabe que personaje interpretará. Lo que sí se sabe es que la actuación del actor sorprenderá mucho pues esta fue la declaración que dio Tim Allen :

“Nuevos chicos están en ella. Keanu Reeves tiene un gran papel. De hecho, una pequeña anécdota, hasta dijo, con lo amable y maravilloso que es “Este personaje suena mucho como Buzz Lightyear” Y su personaje tiene ciertas similitudes. Y el tipo dijo, ‘Así que lo calmamos un poco,’ y me recordaron que su juguete no es tan grande.” Toy Story 4 supone el fin de las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y todos los adorables personajes de la saga animada de Disney/Pixar, por lo que decir adiós no es tarea fácil. Tengo que resistir ponerme sentimental porque no quiero echarlo a perder, pero esta es una historia increíble. Es tan sensible, tan graciosa, tan grande, la idea que han originado, estoy sorprendido. No pude finalizar la última escena.”