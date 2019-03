John Wick "se une" a Los vengadores en nuevo póster (FOTO)

Avengers: Endgame está a solo unas pocas semanas de llegar a los cines, y la emoción de los fanáticos no ha podido ser contenida ya que durante las últimas semanas los avances de la cinta han ido en aumento, pues con la llegada del segundo tráiler, pocos días después se publicaron los pósters de “Avenge the fallen” (Venga a los caídos) donde los protagonistas son todos los héroes que fallecieron a causa del chasquido de Thanos.

Ahora, uno de los personajes más famosos de la última década al parecer ha decidido unirse al equipo.

¿Quién es el personaje?

Se trata nada más y nada menos que del mismísimo John Wick, el cual muy pronto estrenará su tercera entrega con “John Wick chapter 3: Parabellum” donde se enfrentará a cientos de asesinos que buscar cobrar una recompensa por su cabeza después de que el personaje asesinó a otro miembro de la legión de asesinos.

“Lo que sea necesario”

John Wick

Un usuario en Twitter decidió crear un poster con la frase “Avenge the fallen” para recordar el origen de la ola de asesinatos de John Wick: Su perro, pues como podemos recordar, al morir la esposa del personaje, esta le dejó como último regalo un cachorro, el cual le dio una razón de vivir, pero esta se extinguió cuando un criminal le robó su automóvil y asesinó a su perro, lo que ocasionó que “Baba Yaga” saliera de su retiro y emprendiera su misión para eliminar a toda la célula criminal.

La cuenta oficial de la película en Twitter no dudó por un segundo en responder a la imagen, dejando el comentario “Whatever it takes” (Lo que sea necesario) por lo que los fans de la cinta enloquecieron al ver la respuesta ya que no es la primera vez que John Wick es relacionado con los vengadores, pues incluso se crearon “fan arts” del personaje utilizando el traje espacial que se vio en el último tráiler de Avengers.

Cabe destacar que la popularidad del personaje ha sido tanta que incluso se han hecho memes acerca de la película, donde la letalidad de John Wick es tanta que incluso Thanos tiembla de miedo ante su presencia.

