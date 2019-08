John Travolta regresa al baile en el nuevo tema de Pitbull (VIDEO)

Pitbull, uno de los cantantes urbanos más exitosos de esta generación, quien alcanzó la fama mundial con temas como ‘I know you want me’ se posicionó como uno de los intérpretes más aclamados por el ritmo de sus temas.

Aunque en mas de una ocasión ha sido criticado por su trabajo e incluso lo han tachado como un cantante sin talento, Pitbull continua produciendo éxitos y conquistando las listas de popularidad.

Tras unos meses del lanzamiento de su ultimo tema Pitbull ha regresado con toda la actitud lanzando su más reciente material y en el cual colaboró con una de las estrellas de cine más aclamadas de las ultimas décadas.

¿Con quién colaboró Pitbull?

Hace apenas unas horas Pitbull regresó a las listas de popularidad con el lanzamiento de su nuevo tema ‘3 to tango’ el cual tiene un ritmo bastante latino, lo que representa sus raíces, ya que el cantante es de descendencia cubana.

Por si esto no fuera poco, el famoso interprete enloqueció a sus fanáticos con la estrella invitada que tuvo en el video, pues se trata nada más y nada menos que del famoso actor John Travolta.

Cabe mencionar que esto fue del agrado del público ya que el actor también es conocido por sus increíbles pasos de baile con los que alcanzó la fama en el filme ‘Grease’ y también en ‘Pulp Fiction’.

No ha perdido el toque

En el video podemos ver a una bella mujer bailando en un bar vacío mientras a lo lejos John Travolta la observa detenidamente hasta que la tensión es tan fuerte que no les queda otra opción que bailar juntos.

No es de extrañarse que John Travolta haya accedido a participar en el video, pues el y Pitbull se han convertido en muy buenos amigos, esto después de que el cantante lo convenció de dejar de usar peluca cuando comenzó a perder el cabello.

Hasta ahora el video ya acumula más de 900,000 visitas y los números siguen subiendo, en gran parte gracias a John Travolta. Aquí te dejamos el video:

