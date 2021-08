John Travolta recordó su baile con la princesa Diana “fue como un cuento”

El sueño de muchos es poder bailar con la realeza, y un actor de Hollywood lo logró, John Travolta recordó su baile con la princesa Diana en 1985 en Estados Unidos.

El ahora actor de 67 años contó que aquella noche fue a cenar con una “actitud muy humilde” porque se sentía “extra en la habitación de las personas más importantes”, pero según la historiadora real Kate Williams, Diana se hizo propia no solo como un rey sino también como una celebridad.

Esto es importante, porque como se dijo en La Verdad Noticias, Lady Di tenía que llamar 'señor' al príncipe Carlos antes de comprometerse, por ello el saber que cuando Diana fue a los Estados Unidos en 1985, consolidó su lugar en el escenario mundial.

“Ya no es la mujer joven e inocente. Era una gran celebridad, la mujer más famosa del mundo. La ‘D-manía’ se extendió desde Gran Bretaña al resto del mundo y luego conquistó el mundo”, dijo Kate Williams.

John Travolta recordó su baile con la princesa Diana

Diana quería bailar con John Travolta.

John Travolta recordó su baile con la princesa Diana el cual dice que aún está muy vivido en sus memorias, el habla cuando los anfitriones le pidieron que bailara con Diana quien llevaba un fabuloso vestido mismo que ha sido subastado.

“Aproximadamente a las 10 de la noche, Nancy Reagan me dio un golpecito en el hombro y me dijo: ‘Princesa, su fantasía es bailar contigo. ¿Quieres bailar con ella esta noche?’ Le dije: ‘Está bien, por supuesto’”.

El actor que hasta ese momento se sentía como un “extra” relata: “Mi corazón comienza a correr, ya sabes, le di un golpecito en el hombro, ella me mira, tenía ese tipo de inmersión histérica [of her chin] Ella lo hizo, me miró y le dije: ‘¿Bailarás conmigo?’”.

Diana quien aceptó se unió a la pista de baile y ambos ocuparon el centro del escenario del Cross Hall de la Casa Blanca. “La llevé y limpié toda la habitación. Bailamos como 15 minutos”, compartió Travolta.

Es un cuento de hadas

John Travolta recordó su baile con la princesa Diana y asegura que en ese momento se sintió como un cuento de hadas, hasta que dio la reverencia.

La imagen icónica de la pareja en la pista de baile fue noticia y actualmente se comparte constantemente la imagen de un joven Travolta que lucía elegante con un esmoquin negro y allí estaba Diana, que vestía una bata negra de hombros con un famoso collar de perlas y piedras, que sigue siendo parte de su herencia.

John Travolta recordó su baile con la princesa Diana por lo que dijo “Es un momento de libro de cuentos. Cuando terminó, hicimos una reverencia, ya sabes, ella salió, yo me bajé y mi carrito se convirtió en calabazas”.

