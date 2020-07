John Saxon de Nightmare on Elm Street y Enter the Dragon, muere a los 83 años

John Saxon, actor conocido por Nightmare on Elm Street y Enter the Dragon murió a la edad de 83 años. La familia le dijo a The Hollywood Reporter que la causa de la muerte fue neumonía.

En el cine, John Saxon ganó un Globo de Oro por su trabajo junto a Marlon Brando en The Appaloosa en 1966. Junto con esos papeles, apareció varias veces en "Dynasty" de ABC cuando la era moderna de las telenovelas diurnas se formó.

"Operación Dragón" fue la décima película de John Saxon

Los dos papeles más destacados de John Saxon fueron en la película de Bruce Lee y la popular franquicia de Wes Craven. En "Enter the Dragon" interpretó a un apostador en medio de verdaderos campeones de lucha durante la obra maestra de artes marciales de 1973.

En Elm Street, interpretó a Donald Thompson, un oficial de policía que se topó con el esqueleto de Freddy Krueger demasiadas veces.

El legado de John Saxon en el cine

La vida de John Saxon tuvo muchos giros muy caprichosos al ser descubierto fuera del Teatro Paramount en Times Square. Un agente lo vio e inmediatamente le dio su tarjeta tras lo cual comenzó su carrera.

“Comencé a hacer trabajos para revistas, como Modern Romance, todas las publicaciones de Macfadden. Hice alrededor de una docena de ellas en un año".

El venerado guionista Larry Karaszewski habló sobre la carrera de John Saxon en 2012 y destacó el factor genial que aportó a ese papel y Enter the Dragon.

"[Él] ha tenido esta excelente carrera y ha hecho cientos y cientos de películas y programas de televisión", reflexionó el guionista. "No puedo pensar en nadie que haya tenido una carrera tan eléctrica. Nunca lo logró en el reino de [Steve] McQueen o James Coburn. Pero él es el tipo genial".

Te puede interesar: Regis Philbin, célebre presentador estadounidense muere a los 88 años

El currículum de John Saxon también incluyó películas como Queen on Blood, Battle Beyond the Stars, Rock, Pretty Baby, The Renuent Debutante, Summer Love, The Happy Feeling, The Electric Horseman, Cry Tough, Mitchell y Joe Kidd.