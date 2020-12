John Mulaney entra a rehabilitación por adicción a la cocaína y al alcohol

John Mulaney se internó en un centro de rehabilitación, según un nuevo informe publicado por medios de Estados Unidos el lunes por la tarde.

El comediante está buscando tratamiento para ayudarlo con su batalla de décadas contra la adicción. John Mulaney ha sido durante mucho tiempo completamente abierto en la vida pública sobre su uso pasado de alcohol, cocaína y otras drogas.

La noticia fue reportada primero por Page Six y luego confirmada por People y TMZ, el último de los cuales informó que se refería específicamente tanto al alcohol como a la cocaína.

John Mulaney regreso a Saturday Night Live en octubre del 2020

John Mulaney aún no ha emitido un comunicado sobre la noticia, y su representante tampoco ha hecho comentarios al respecto.

John Mulaney se ha sincerado sobre las adicciones

Aunque no ha hablado sobre su situación actual, hay mucho material al respecto en el repertorio del comediante y de algunas de sus entrevistas en las que habla de sus luchas.

Anteriormente el ex escritor de Saturday Night Live señaló en una entrevista con Esquire que comenzó a beber a la edad de 13 años antes de abusar de las drogas en su juventud:

“Bebí para llamar la atención. Era realmente extrovertido, y luego, a los 12 años, ya no. No sabía cómo actuar. Y luego estaba bebiendo y volví a divertirme".

El nativo de Chicago señaló que "nunca" fue un fanático de la marihuana, pero que "amaba" consumir cocaína y medicamentos recetados. Siempre el hacedor de bromas, John Mulaney incluso intentó dar algo de humor a la historia.

“No era un buen atleta, así que tal vez fue algo de hombre joven de 'Esta es la hazaña física que puedo hacer. Tres Vicodin y un tequila y todavía estoy de pie. '¿Quién es el atleta ahora?".

Premios Primetime Emmy han reconocido el talento de John Mulaney en dos ocasiones

Mulaney logró llegar a la sobriedad por primera vez a la temprana edad de 23 años, y sin la ayuda de un programa de tratamiento. En esa misma entrevista recordó cómo tuvo un fin de semana particularmente malo, y decidió recomponer su vida a partir de ese momento:

“Fui a una juerga ese fin de semana que estaba como entrando y saliendo de una película. Fue una locura [...] No maté a nadie ni agredí a nadie. Pero sí, yo estaba como, 'Estás jodidamente fuera de control'. Y pensé para mí mismo: 'Ya no me gusta este tipo. No lo estoy apoyando'".

John Mulaney también se refirió a la sobriedad durante su especial de comedia New In Town de 2012, cuando bromeó sobre lo sorprendida que estaba la gente al escuchar que solía beber:

"No bebo. Solía beber, luego bebí demasiado y tuve que parar. Eso sorprende a mucha audiencia porque no me veo como alguien que solía hacer eso".

Ahora, sin embargo, su carrera ocupa el segundo lugar y su salud y su vida primero.

En La Verdad Noticias, esperamos que John Mulaney tenga éxito en rehabilitación y supere sus adicciones de forma segura. Dinos que piensas en los comentarios.

