John Lennon, un artista inolvidable

John Lennon cumple hoy 8 de diciembre, 42 años de haber sido asesinado a las afueras de su casa en Nueva York en manos de un fan, muerte que conmocionó al mundo entero en 1980.

Sin imaginar que sería el último día de su vida, Lennon despertó muy temprano aquella mañana del 8 de diciembre, se percató de que su hijo Sean continuara descansando para después mirar a través de su ventana del departamento Dakota y para su sorpresa, ese día tocaron en la radio el tema Watching the wheels, sencillo con el que había regresado al ruedo musical.

Tras desayunar fuera de casa con su esposa Yoko, regresaron a su hogar para alistarse para una sesión de fotografías que había pactado, sin imaginar que ya desde temprano era vigilado por Mark David Chapman, su asesino material.

Tras varias horas de hacer guardia afuera del Dakota (hogar del cantante) Mark el verdugo lo asesinó.

Pasadas las 10 de la noche, el fan lo vio llegar y le pidió un autógrafo, a lo cual Lennon accedió, en ese momento Mark sacó de su abrigo una pistola calibre 38 y disparó cinco tiros, cuatro impactaron en la espalda del cantante y el quinto quedó en una ventana del edificio.

Tras perpetrar el asesinato a sangre fría, Chapman se quedó inmóvil, no gesticulaba, el portero del edificio lo desarmó y fue detenido por la policía de Nueva York.

A las 11:01 de la noche Jonh Lennon fue declarado muerto en el Roosevelt Hospital.

"Cada persona es el reflejo de la música que escucha"

"Todo saldrá bien al final, y si no, tampoco es el fin"

"No creo en The Beatles, no creo en Elvis, no creo en el mantra, no creo en Zimmermann, no creo en la Biblia, no creo en Jesús, sólo creo en mí, en Yoko y en mí"