John Lennon explicó por qué se enamoró de Yoko Ono en un libro que escribió

Hasta el día de hoy, los fanáticos quieren entender por qué John Lennon se enamoró de Yoko Ono. Sin embargo, el propio John explicó por qué la amaba en uno de sus libros.

Curiosamente, el proceso creativo de John Lennon mientras escribía el libro fue inusual e involucró a Yoko ;Ono.

John Lennon fue un verdadero hombre del Renacimiento. Hizo música innovadora, protagonizó películas, entretuvo a la gente en la televisión e incluso escribió un trío de libros. Según Kirkus Review, su último libro, Skywriting by Word of Mouth, fue lanzado seis años después de su muerte.

Skywriting by Word of Mouth fue publicado el 10 de octubre de 1986

Yoko Ono recuerda que Skywriting de Word of Mouth impidió que John Lennon escribiera canciones durante algún tiempo. Escribía una página del libro, la compartía con su esposa y ellos se reían.

A John Lennon le gustó compartir el libro con Yoko Ono, lo cual es interesante considerando cómo una sección completa del libro se enfoca en su relación.

John Lennon describió a chica de sus sueños

Skywriting de Word of Mouth incluye poemas, cuentos, dibujos y mucho ingenio surrealista. Es en gran parte ficticio, aunque incluye una sección biográfica llamada "The Ballad of John and Yoko", un guiño a la canción de The Beatles del mismo nombre. En esta sección del libro, John Lennon habla sobre la chica de sus sueños.

"Siempre había tenido una fantasía acerca de una mujer que sería una artista hermosa, inteligente, morena, de huesos altos y espíritu libre (a la Juliette Gréco)", reveló John.

Gréco fue un cantante de cabaret francés que nunca tuvo mucho impacto en el extranjero. John continuó diciendo que la chica de sus sueños era su "alma gemela". Alguien que ya había conocido, pero que de alguna manera perdí".

John dijo que Yoko Ono era igual a su ideal de mujer, Juliette Gréco

Luego, John Lennon explicó lo que lo atrajo a Yoko Ono.

"Finalmente conocí a Yoko y el sueño se hizo realidad", escribió. “La única mujer que conocí que era mi igual en todos los sentidos imaginables. Mejor, en realidad. Aunque había tenido numerosas 'aventuras' interesantes en mi encarnación anterior, nunca había conocido a nadie por el que valiera la pena romper un estado de aburrimiento felizmente casado".

“Como era extraordinariamente tímido (especialmente con mujeres hermosas), mis sueños requerían que ella fuera lo suficientemente agresiva como para 'salvarme', es decir, 'alejarme de todo esto'”, escribió. “Yoko, aunque tímida por sí misma, me animó lo suficiente como para darme el coraje para salir de ahí…. Ella también tenía intereses secundarios, para sorpresa de mi ego masculino pre-liberado".

Por extraño que parezca, mientras que John Lennon era increíblemente popular, Skywriting de Word of Mouth sigue siendo relativamente oscuro y poco conocido.

Los fanáticos que buscan información sobre su vida querrán leer "La balada de John y Yoko", incluso si Skywriting de Word of Mouth impidió que John escribiera canciones durante algún tiempo.

