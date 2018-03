John Lennon, el ex beatle cumpliría 77 años

Un día como hoy, pero de 1940, nació el músico británico que perteneció a The Beatles; 35 años después vino al mundo su hijo Sean

Te puede interesar

Hoy el, nació un día como hoy pero de 1940; una casualidad, o algo planeado, pero lo cierto es que 35 años después nació su hijo Sean. El ex beatle dejó muchas cosas por las qué celebrar su nacimiento, como lo son sus canciones, desde “A Hard Day’s Night” hasta “Imagine”. El festejo sería diferente si ese 8 de diciembre de 1980 no lo hubiera asesinado Mark David Chapman en Nueva York. Uno de los músicos más influyentes del siglo XX será recordado hoy en su natal Liverpool, Inglaterra, con varias actividades por parte de sus fanáticos y de las nuevas generaciones que admiran elNo importa cuántos años más sigan pasando, muchos lugares siguen siendo parte de la celebración del natalicio de este controvertido y para muchos adelantado músico británico, como, el primer local donde tocaron, el cual cada 9 de octubre se convierte en sede de los festejos. La vida de Lennon antes de The Beatles “no fue afortunada”, aseguraba el cantante, ya que por circunstancias de las que nunca ha habido detalles, la madre del artista se vio obligada a dejarlo con sus tíos, quienes lo cuidaron como un hijo, pero su vida quedó marcada por lade su madre cuando tenía 17 años. John se inició en el mundo de la música a los 16 años, en un grupo llamado The Quarrymen, que pasó a llamarse The Beatles cuando conoció a, era laen Liverpool, Inglaterra. El cuarteto pasó a la historia, siendo aún uno de los grupos más seguidos y recordado en el mundo, John llegó a decir que eran, lo que le valió críticas. Cuando el grupo se desintegró, Lennon inició una carrera como solista, con discos como, John Lennon/Plastic Ono Band e Imagine, e icónicas canciones como “Give Peace a Chance”. Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969, cambió su nombre a ­John­­ Ono Lennon. Se retiró de los escenarios para criar a su pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum Double Fantasy. La polémica lo persiguió debido a su constante activismo por la paz al lado de. En 1971 se mudó a Manhattan, donde su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de expulsarlo del país; mientras, sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra. Su viuda,quien en varias ocasiones ha sido acusada de ser ladel cuarteto de Liverpool, cada año ofrece un emotivo mensaje recordando a quien fuera su pareja por varios años. Lennon estuvo casado con Cynthia Powell, de 1962 a 1968, con quien tuvo a su primogénito, Julian Lennon. El tema icónicofue publicado por primera vez el 11 de octubre de 1971. Fue escrita e interpretada por el músico inglésSe trata del sencillo más vendido de su carrera como solista y su letra describe un mundo en paz donde no existan fronteras ni divisiones de religión y nacionalidades, así como la posibilidad de que la humanidad viva libre de posesiones materiales.coprodujeron la canción y el álbum del mismo nombre con Phil Spector. La grabación comenzó en mayo de 1971. La balada logró posicionarse en el tercer puesto del Billboard Hot 100 y el LP alcanzó el primer lugar de la lista británica en noviembre. El álbum se convertiría más tarde en el más exitoso de la carrera como solista de Lennon. Figura en la listahecha por el Salón de la Fama del Rock. Una encuesta llevada a cabo por los autores del libro Guinness World Records British Hit Singles Book lo nombró el segundo mejor sencillo de todos los tiempos, mientras que lala incorporó en el número tres de su lista “Las 500 mejores canciones de todos los tiempos”.