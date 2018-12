John Lennon alcanzó la inmortalidad hace 38 años

Aquel 8 de diciembre de 1980 regresaba a casa tras salir de la Preparatoria nocturna, cuando me enteré del asesinato de uno de mis ídolos musicales. John Lennon había sido asesinado a tiros por un desquiciado que horas antes le había pedido un autógrafo que John con gusto le escribió en una copia del álbum “Double Fantasy”. Jacobo Zabludosvsky seguía comentando la noticia en la televisión.

A 38 años de su asesinato, el ex líder de The Beatles sigue siendo recordado principalmente por ser autor de muchos temas emblemáticos.

Enterarme que John Lennon había sido el ultimado me golpeó muy fuerte, no pude contener el llanto, ante la sorpresa de mis padres, don Francisco y doña Elenita, quienes no comprendían porque reaccionaba así, si al fin y al cabo Lennon no era pariente nuestro.

John Lennon fue el primer ídolo musical del que recuerdo tener tantas afinidades, era rebelde, contestatario, un genio musical, usaba el pelo largo y fumaba como yo (habito que afortunadamente abandoné hace ya más de 30 años). Sus discos, las letras de sus canciones, su filosofía concordaban con mis ideas y sentimientos, tanto si estas eran un clamor contra el sistema autoritario, o dedicado al amor. Son de los artistas que aportan infinidad de canciones al soundtrack de nuestras vidas, los que acompañan con su obra nuestros propios recorridos.

Su asesinato en 1980 lo convirtió en un Dios de la modernidad y una figura inmortal del rock mundial.

Como siempre ocurre, la mayoría solamente conoce sus canciones más exitosas, sobre todo en su etapa con Los Beatles, pero no las mejores, en sus seis discos de estudio, existen joyas musicales que todos deberían escuchar y apreciar. Si bien abarcó distintos matices líricos en sus canciones (desde la protesta social, la denuncia política, el existencialismo, el karma humano, etcétera), su tema recurrente era el amor, en sus muy diversas variantes. Incluso el disco de versiones que grabó con temas clásicos de rock and roll, escritos por otros autores, es de mucha calidad por el sello personal que Lennon supo imprimirles.

A 34 años de su asesinato, su poesía sigue recorriendo el mundo, causando efecto en nuevas generaciones que no vivieron sus mejores años en activo, pero que saben apreciar la calidad de una obra que trasciende al tiempo de manera fresca e inevitable.

A lo largo de los años setenta John Lennon se convirtió en un activista del pacifismo, se divorció de su primera esposa Cinthya Powell, quien se quedó con su hijo Julian; se casó con la artista plástica Yoko Ono, quien le dio un segundo hijo llamado Sean. Tras un período de actividad musical con la ‘Plastic Ono Band’, se retiró de la escena en 1975, justo cuando ganó su batalla contra la administración del presidente Nixon, quien buscaba expulsarlo de los Estados Unidos.

John Lennon fue un personaje muy complejo a nivel personal, sus demonios internos siempre estuvieron en disputa con su talento, lo que lo obligó a paliar tanto dolor por medio de terapias. Afortunadamente también tuvo la oportunidad de ser feliz, la familia que formó con Yoko y su hijo Sean, le brindaron el amor y la paz que anheló por tantos años.

Ricardo D. Pat