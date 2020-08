John Legend y Chrissy Teigen comparten apasionados momentos en “Wild”

John Legend, cantante y ganador del Premio de la Academia lanzó su nuevo vídeo musical, “Wild” y está lo protagonizó nada menos que con su media naranja, esposa y madre de sus hijos, Chrissy Teigen.

En el vídeo de "Wild", de John Legend que presenta al dios de la guitarra, Gary Clark Jr., la pareja decidió alejarse del estrés del mundo y conducirse el uno al otro, a un estado salvaje.

Como dos jóvenes amantes que se acaban de enamorar, John Legend y Chrissy Teigen se vuelven locos con las muestras de afecto, y se besan apasionadamente en una playa en México, pero después se ponen a trabajar en la cama.

Sin embargo, a medida que avanza su relación, no todo son muestras de afecto y sonrisas, pues, John Legend y Chrissy Teigen se encuentran en una pelea y enfrentamiento.

Parece que las cosas van a terminar con una nota triste, pero Chrissy Teigen y John Legend se reconcilian, y los vemos reunirse, ¡junto con sus dos adorables hijos, Miles, 2 y Luna de 4 años!.

¿Cómo surgió “Wild” de John Legend?

"Wild" proviene del nuevo álbum de John Legend, "Bigger Love", que lanzó el pasado 19 de junio.

John Legend lanzó su séptimo álbum de estudio, Bigger Love, este 2020

En general, las reseñas del disco de John Legend son mixtas (actualmente tiene una puntuación de 59 en Metacritic), pero Rolling Stone lo llamó "el abrazo de oso que necesitamos ahora ”, y agrega que el álbum“ muestra la sutileza emergente del arte musical y los mensajes sociales de [John]”.

"Bigger Love" muestra la versatilidad de John Legend como compositor y músico, y RS señala que el álbum contiene elementos doo-wop, soul, R&B, hip-hop y reggae. Para ayudar a John con esta excursión de varios géneros, Bigger Love cuenta con las apariciones especiales de Gary Clark Jr., Jhené Aiko, Koffee, Rapsody y Camper.

John Legend reveló algo de la magia de escribir canciones con Apple Music. “Hay una compañía de compositores del Reino Unido llamada TMS que escribió 'Someone You Loved' de Lewis Capaldi, y hace un tiempo, se acercaron con una canción que pensaron que sería buena para mí. Cambié un par de letras, pero no mucho, y Raphael sugirió que llamáramos a Gary para un solo de guitarra. Por supuesto, nos agració con su increíble habilidad y llevó la canción a otro nivel".

“En algún momento, decidí que quería que la batería en vivo subiera un poco la intensidad, así que contratamos a un baterista llamado Garrison Brown de Youngstown, Ohio, que está cerca de donde crecí. Rápidamente compusimos que mi mamá solía ir a su iglesia, y un pianista de su iglesia había sido un mentor para mí. Es un mundo pequeño".

Te puede interesar: John Legend asegura que su música se ha vuelto "más relevante" por la pandemia

¿Qué te parece el nuevo tema de John Legend?, ¿Crees que el músico y Chrissy Teigen hacen buena pareja en "Wild"?.