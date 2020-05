John Legend revela cómo es su relación con Kanye West, ¿Ya no son amigos?/Foto: The Blast

En una nueva entrevista con el periódico británico The Sunday Times, Legend habló sobre cómo su relación con el rapero Kanye West se ha disuelto en los últimos años.

En 2018, West tomó una postura pública de apoyo al presidente Donald Trump, a lo que Legend le pidió que lo reconsiderara. En respuesta, West tuiteó capturas de pantalla de los mensajes de texto privados de los amigos.

Aunque ambos artistas pertenecen a distintos género musicales, se habían caracterizado por mostrarse apoyo mutuo, hasta el día en que el Trump decidió lanzarse a la presidencia de Estados Unidos/Foto: My Talik 107.1

A raíz de la interacción, ha habido altibajos en su discurso público, a menudo dejando a Kim Kardashian y Chrissy Teigen en el medio. Un año después, Legend le dijo a Vanity Fair: "No estoy tratando de repudiar a Kanye porque todavía lo amo y amo todo lo que hemos hecho juntos de manera creativa. Pero nunca fuimos los amigos más cercanos".

Sin embargo, estaban lo suficientemente cerca como para que Legend actuara en la boda de Kimye en 2014. Legend también atribuyó gran parte de su éxito musical a su relación con West, diciendo que el entonces productor fue fundamental para asegurar sus primeros acuerdos discográficos.

Actualmente, Legend dice que si bien él y West no son los mejores amigos, sus desacuerdos políticos no son exactamente los culpables.

"No creo que seamos menos amigos por lo de Trump", dijo Legend el sábado a The Sunday Times. "Creo que estamos haciendo lo nuestro. Está en Wyoming. Estoy aquí en Los Ángeles. Ambos tenemos familias en crecimiento y ya no tengo una relación comercial formal con él como artista, así que creo que es solo parte del ciclo natural de la vida ".

Legend reiteró que todavía no se encuentran cara a cara con el presidente, haciendo referencia a una reciente entrevista de GQ en la que West una vez más expresó su apoyo a Donald Trump, diciendo: "¡Sabemos por quién voy a votar!".

En 2019, Trump tuiteó sobre Legend y lo llamó "músico aburrido" y a Teigen su "esposa con la boca sucia".

"Obviamente no estamos de acuerdo con lo de Trump y aparentemente todavía lo hacemos", continuó Legend. "Pero lo que siempre he dicho es que nunca hablamos de política antes. Nunca fue parte de nuestra interacción".

El rapero de "Famous" sorprendió a miles de personas cuando mostró su apoyo absoluto a Trump, teniendo en cuenta que el presidente se ha mostrado con una persona racista/Foto: Telegraph

John expresó: "Nuestra interacción casi siempre fue sobre creatividad y música. También está musicalmente en un lugar diferente. Está haciendo música gospel. Eso es en qué se ha centrado en este momento, diseñando su ropa, así que estamos en diferentes lugares".

John Legend no defiende a Chrissy de Trump

Cuando se le preguntó si consideraría asistir a una de las presentaciones del Servicio Dominical de West, Legend dijo que estaba abierto a la idea. El cantante también se refirió al desdén que el presidente siente por la pareja, específicamente su esposa.

"Tiene un problema con las mujeres fuertes", dijo Legend. "Definitivamente tiene más ira hacia Chrissy. Es una mujer que se atrevería a responderle y no lo veneraría. Él está amenazado por eso".

También te puede interesar: John Legend asegura que su música se ha vuelto “más relevante” por la pandemia

Legend confirmó que se preocupa por su pareja cuando está peleando con Trump, pero finalmente cree en su fuerza e inteligencia. "Sé que es mucho más aguda que él y más divertida", dijo. "No puede pasar el rato con ella. Ella no necesita mi protección. Ella lo destruirá".