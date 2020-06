John Legend asegura que su batalla “Verzuz” con Alicia Keys será “puro amor”/Foto: MTV y Pinterest

Con el nuevo álbum "Bigger Love" recién lanzado, pero sin una gira a la vista debido a la pandemia de coronavirus, John Legend está dejando que el ingenio tome la iniciativa este fin de semana de lanzamiento.

Para promover la liberación y ser parte de una ocasión auspiciosa como "Juneteenth", la fecha en 1865 cuando los esclavos recibieron la noticia de su libertad bajo los términos de la Proclamación de Emancipación de Lincoln, en un momento tan crucial en la historia de Black, Legend participa en el primer viernes Verzuz con su vieja amiga Alicia Keys.

Keys y Legend han decidido usar el poder de su voz en la música para seguir luchando por los movimientos que defienden a las personas afroamericanas como el Black Lives Matter/Foto: HipHop N More

Después de lo que se anuncia como "la batalla de los pianos", Legend y su familia (incluida la personalidad de televisión modelo-esposa Chrissy Teigen) presentarán un especial de una hora para el Día del Padre, "John Legend and Family: A Bigger Love Father's Day” en la red ABC.

Además de jugar juegos como "Fatherly Feud" y dar la bienvenida a otros padres como Common, Ne-Yo, Jesse Tyler Ferguson, Jim Gaffigan, Shaquille O'Neal, Patton Oswalt y Stevie Wonder, Legend también cantará canciones de "Bigger Love”.

Un veterano de la producción de películas ("La La Land"), televisión ("Sherman's Showcase") y streaming ("Rhythm + Flow"), Legend es coproductor en "A Bigger Love Father's Day" a través de su Get Lifted Film Co y actúa como su productor ejecutivo con Mike Jackson, Ty Stiklorius, Katy Mullan, Erik Flannigan, Diallo Riddle y Bashir Salahuddin.

El gran show de variedades de la red espectacular es un terreno familiar para Legend, cuyo álbum de canciones navideñas de 2018, "A Legendary Christmas", estuvo acompañado por un escaparate televisado, "Christmas Under the Stars".

John Legend quiere su propio show

"Creo que con estas vacaciones universales, como Navidad y el Día del Padre, todo se trata de la familia", dice Legend desde su casa en Los Ángeles. "Hay un gran atractivo para eso, un sentimentalismo y una nostalgia, por lo que tengo un sentimiento".

Uno de los modelos e inspiraciones de John para la espectacular televisión musical es otra leyenda del canto y el piano, el fallecido y genial Nat King Cole, que fue el anfitrión de The Nat King Cole Show durante cinco temporadas a partir de 1956.

"Por supuesto, Cole tuvo un programa de variedades cuando realmente no había nadie negro en la televisión", dice Legend.

“Es uno de mis héroes en todos los sentidos. También me encantó estar en el programa de televisión de Jools Holland en el Reino Unido ", declaró el intérprete.

Legend está hablando sobre el programa BBC Two, "Later ... with Jools Holland", que se estrenó en 1992, y presenta al pianista Squeeze una vez que presenta una paleta diversa de invitados musicales.

"Siempre quise hacer mi propia versión del programa de Holland", dice. “Incluso le disparé a un piloto para Showtime hace un tiempo, haciendo ese tipo de cosas, que no fue captado por la red. Me gusta la idea de un programa de variedades con diferentes invitados, tocar mi música y hacer que otras personas toquen, todo con comedia intercalada".

Luego está el Verzuz del viernes por la noche: los partidos de DJ virtuales en tiempo real en Instagram Live que enfrentan a íconos de R&B y hip-hop entre sí en una competencia musical (generalmente) amistosa.

Además de haberse convertido en un fenómeno en línea durante la pandemia que atrajo a cientos de miles de espectadores, uno de los co-creadores de Verzuz, Swizz Beatz, resulta ser el esposo de la colaboradora y desafiante de Legend, Alicia Keys.

"Es solo que Alicia y yo vivimos, tocando pianos, cara a cara", anticipa Legend con entusiasmo. “Se llama una batalla de los pianos, pero, hasta ahora, la mejor de estas experiencias de Verzuz es donde los artistas se aman y se respetan. Eso es lo que siento por Alicia; ella es mi hermana.”, comentó John.

Legend continuó: “La amo como persona y como artista. Hemos trabajado juntos, hemos escrito juntos. Hemos viajado juntos. Hay tanto respeto mutuo entre nosotros, y creo que vamos a darle a nuestra base de seguidores algo especial y apto para Juneteenth”.

Al hacer Verzuz el 19 de junio y su significado para la América negra, uno no puede evitar recordarle a Legend que su enemigo, Donald Trump, cuyas políticas y presidencia Legend ha criticado en voz alta y con frecuencia, casi arruina esa fecha al anunciar su primer mitin en vivo para ese mismo día (desde entonces, el presidente trasladó su manifestación al 20 de junio).

"Lo intentó", dijo Legend con una sonrisa. “Juneteenth es solo uno de los días en que celebramos la Emancipación. Ha sido una fiesta poco celebrada en el pasado.”

“Hay otras fechas, como cuando Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, pero con todo el trauma que está sucediendo, muchas personas eligen celebrar el 19 de junio en serio, este año, mi álbum sale ese día, al igual que nuestro Verzuz, al igual que 'Sherman's Showcase' en IFC. Es un buen día. Es un buen momento para celebrar la cultura negra y el mes de la música negra", concluyó el cantante.