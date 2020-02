John Krasinski quiere interpretar a uno de los 4 Fantásticos del MCU

John Krasinski ha estado muy emocionado desde que se enteró que los productores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), lo están tomando en cuenta para pertenecer a una de las películas más importantes de las historias de los cómics, nos referimos al equipo de los “4 Fantásticos”.

Específicamente Krasinski está “compitiendo" por el papel de “Señor Fantástico”, personaje también llamado “el hombre elástico” o conocido por su nombre como Reed Richards; este mítico superhéroe es considerado el líder de los 4 Fantásticos, y John Krasinski de 40 años espera ser el elegido para darle vida nuevamente a este personaje de Marvel en la pantalla grande.

“Me encantaría formar parte del universo de Marvel. Me encantan esas películas porque son divertidas, pero también creo que están muy bien hechas. Y ciertamente muchos de mis amigos están en esas películas. No tengo idea de qué está pensando Marvel. Pero si me siguen considerando para el papel de Mr. Fantástico, sigan haciéndolo, porque me encantaría hacerlo.”, expresó Krasinski en una entrevista.