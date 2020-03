John Krasinski casi MATA a Emily Blunt en el rodaje de “A Quiet Place 2”/Foto: Masala

El 20 de marzo llegará a los cines de México la cinta “A Quiet Place 2”, protagonizada por la actriz británica Emily Blunt y dirigida por su esposo, el estadounidense John Krasinski. Pero el rodaje de algunas escenas, pusieron en peligro latente a Emily, por lo cual fue el mismo John quien confesó que casi mata a su esposa por su película.

El actor, guionista y director John Krasinski se encuentra promocionando la segunda parte de la cinta “A Quiet Place 2” que se estrena este mes. Durante una entrevista con los medios, Krasinski reveló que esta nueva cinta en realidad tendrá muchas más escenas de riesgo que la primera. Por ello, el esposo de la actriz Emily Blunt de 37 años, admitió que puso en riesgo la vida de su pareja en algunas partes donde Emily no usó dobles de acción.

John Krasinski de 40 años, expresó que admira mucho el trabajo actoral que realizó Emily Blunt en esta película, y la entrega que le puso a cada una de las escenas, a pesar del riesgo que podría conllevar. Por lo cual el miedo y el pánico que refleja la actriz en su rostro y acciones, casi en su mayoría, son reales.

“Emily es tan real. Creo que arriesgué mi matrimonio cuando la subí a ese auto…”

“...Es verdad. En el set le expliqué la naturaleza de la escena y todo lo que sucedería, le dije ‘vas a golpear a este especialista, ese auto vendrá justo detrás de ti y luego ese autobús va a 40 millas por hora’, su rostro se ensombreció y me preguntó ‘pero no realmente’ y yo le dije ‘no, no, el autobús viene a 40 millas hacia ti’. Ese autobús es real y golpea a ese auto y todo es totalmente real”, confesó John Krasinski.

De este modo, el matrimonio de 10 años estuvo a punto de terminarse, si a Emily le ocurría algo durante la filmación, pero para fortuna de John, todo salió como lo planeó y su esposa siguió demostrando que es una excelente actriz. Además, con esta explicación el director y actor ha aclarado que no empleó efectos visuales digitales, por lo cual casi todo lo que veremos en “A Quiet Place 2” (Un lugar en Silencio 2) fue con efectos prácticos.

La película de John Krasinski

El esposo de Emily Blunt afirmó que la segunda parte de “A Quiet Place” será mucho mejor que la primera. Y es que Krasinski tuvo participación en el guión de esta segunda película, ya que a diferencia de la primera, sus apariciones en escena serán menores.