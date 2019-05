John Fogerty, el alma y corazón de Creedence Clearwater Revival

Entre 1968 y 1972 John Fogerty, principal compositor, guitarrista y cantante al frente de ‘Creedence Clearwater Revival’, lanzó un total de siete álbumes, colmados de exitosos sencillos que hoy en día forman parte del ADN del Rock.

Emergiendo en una época de transición (el fin del hippismo, el surgimiento del Folk y Country Rock, las primeras semillas del Garage/Punk/Progresivo) Creedence fue la banda que logró unir a todos, lo mismo a los rednecks sureños, que a los refinados neoyorquinos, hippies, rebeldes con causa. Cualquiera podía disfrutar de la música que la banda ofrecía.

Su quinto álbum se convirtió en su mayor éxito comercial en los Estados Unidos. Incluyó el hit: Travelin' Band".

Sin embargo, la que parecía una fuente inagotable de canciones, se secó a causa de la amargura, depresión y resentimiento que John Fogerty mantuvo durante muchos años contra sus ex-compañeros de banda. Le sobrevino una especie de ‘parálisis creativa’ alimentada además por un largo pleito legal contra la gente con la que tocó y llevó a la cima del éxito. Fogerty no pudo siquiera tocar sus propias canciones durante 25 años porque le resultaba demasiado doloroso hacerlo. Escuchar sus canciones en la radio traía como consecuencia que lo apagara y se quedara deprimido y enojado todo el día.

Fogerty no tuvo una vida fácil. Creció en la comunidad de El Cerrito, California, a merced de las agresiones de un padre alcohólico y las carencias de vivir con una madre divorciada que con un sueldo de profesora de escuela tenía que mantener a cinco hijos.

Temas como ‘Bad Moon Rising’, ‘Proud Mary’, ‘Green River’, ‘Travelin’ Band’ y ‘Lookin’ Out My Back Door’, llegaron al número 1 en los Estados Unidos.

Esto lo hizo ser ambicioso y aspirar a cosas mejores para sí mismo. Fogerty decidió formar una banda de Rock con su hermano Tom, luego se integró el bajista Stu Cook y el baterista Doug Clifford. Sin embargo John fue reclutado en el ejército y el grupo tuvo que hacer una obligada pausa. A su regreso con ‘Creedence Clearwater Revival’ Fogerty abrió las compuertas a su gran soltura para escribir memorables canciones de Rock, creando un estilo de música completamente norteamericana que podía bailarse y ser disfrutada por cualquiera.

Fogerty, quien nunca decía groserías, no tomaba alcohol y no se drogaba, si acaso fumaba un poquito de marihuana, había tomado naturalmente las riendas de la banda, sus compañeros comenzaron a sentirse relegados. Mientras John trataba de librarse del oneroso contrato que los tenía atados con Fantasy Records, su hermano Tom decidió salirse de la banda en 1971 y en consecuencia el grupo dejó de existir el año siguiente.

Fogerty pudo grabar un par de álbumes que le dieron modestos hits como Rockin’ All Over the World y Centerfield, pero la mayor parte de esos años los pasó recluido. Hasta el día de hoy no ha perdonado ni a Clifford ni Cook, quienes insisten en seguir tocando ahora bajo el nombre de Creedence Clearwater Revisited. Nunca pudo perdonar a su hermano Tom, aún cuando falleció luego de una larga batalla contra el VIH en 1990.

Fue hasta 1997 que Fogerty pudo volver a tocar las canciones de Creedence y lanzó álbumes con regularidad. No está dispuesto a perder más tiempo contando historias negativas, no dejará que nadie lo vuelva a amargar ni le impedirá que siga tocando las canciones que él escribió y creó para todo el mundo.

