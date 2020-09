John Cusack DESMIENTE haber sido considerado para Walter White en Breaking Bad

No hay duda de que Bryan Cranston fue el actor perfecto para interpretar a Walter White en Breaking Bad. Sin embargo, no fue la primera ni la segunda opción de la cadena para el puesto.

Los agentes de casting temían que el público no creyera a Bryan Cranston en el papel después de su carrera como el padre tonto en Malcolm in the Middle.

Al final, fue el showrunner y creador de la serie, Vince Gilligan quien convenció a los ejecutivos de AMC de que Bryan Cranston era ideal para interpretar a Heisenberg.

Bryan Cranston obtuvo 3 premios Emmy por su papel como Walter White

Pero antes de eso, varios otros actores fueron examinados y considerados para el papel principal. Un antiguo rumor decía que la estrella de Say Anything, John Cusack, hizo una audición para el papel, pero recientemente confirmó que era una mentira total.

John Cusack no era candidato para Walter White

Durante años persistieron los rumores de que la estrella de Hollywood, John Cusack era una de las mejores opciones para el papel principal en Breaking Bad. Pero recientemente dejó las cosas claras sobre esa creencia común.

"No, nunca lo fui, y fue una de esas cosas en las que lo escuché tantas veces que comencé a pensar que tal vez era verdad", dijo el actor a Variety en una entrevista. “Y me encontré con el creador de Breaking Bad [Gilligan] y le dije: '¿Estoy loco o me ofreciste a Walter White? Él dice, 'No'".

John Cusack confirma que Vince Gilligan nunca le ofreció el protagónico de Breaking Bad

Con lo popular que se volvió la serie, cualquier actor probablemente estaría encantado de tener el papel de Heisenberg. Bryan Cranston incluso se llevó a casa tres premios Emmy de actor principal consecutivos por su trabajo en Breaking Bad. Entonces, ¿John Cusack se arrepiente de no haber hecho una audición?

El actor le dijo a Variety que de ninguna manera. Como fan de Breaking Bad y Better Call Saul, la estrella de High Fidelity afirma que todo salió exactamente como se suponía.

"No quiero ni pensar [interpretando a Walter White] porque el actor absolutamente perfecto lo consiguió", le dijo a Variety. “Era el actor perfecto para la pieza, así que ¿por qué querrías quitarle la actuación a Bryan Cranston en eso? Eso sería un mal karma".

El proyecto más reciente de John Cusack es un papel dramático propio. En Utopia de Amazon Prime Video, el actor interpreta a un CEO corrupto que guarda oscuros secretos en un futuro distópico. ¿Se convertirá en el próximo Breaking Bad? Sólo el tiempo dirá.

Utopia se estrena en Amazon Prime Video el 24 de septiembre de 2020.

