John Cena habla sobre BTS ¡Los adora!

John Cena es quizás una de las últimas celebridades que esperarías que fuera un miembro del ARMY de BTS, es por eso que recientemente se ha vuelto tendencia en las redes sociales al haber confesado algo que ya se encuentra destajando el ARMY.

Tal parece que el famoso luchador John Cena se erige como una de las personalidades más grandes de la lucha libre y eso que su entrada en Hollywood apenas ha comenzado con un papel en Suicide Squad en su futuro.

Se intuye en los medios que John Cena se está preparado para tener un excelente año y tiene el respaldo de los fanáticos en todas partes, por ello un sorprendente fandom se ha unido para apoyar a la estrella y es el que ayudó a llevar a BTS al escenario global.

¿Qué fue lo que John Cena confesó acerca de BTS?

Solo necesita ver una entrevista reciente que John Cena, quien fue amenazado por Justin Bieber, confesó su amor genuino por BTS: "Me interesó el hecho de que son una banda pop coreana, la primera banda pop coreana que realmente conecta a los fanáticos de todo el mundo. Yo estaba en el entretenimiento, me preguntaba cómo hicieron esto, así que comencé a escuchar su música y el mensaje que enviaron a sus admiradores. Es uno de amor propio y autorreflexión y confianza en uno mismo”.

Pero eso no fue todo, pues John Cena explicó cómo BTS y su mensaje lo impresionan, ya que se da cuenta cómo los jóvenes están escuchando la música de BS y están enviando un buen mensaje a través de lo que les apasioná, por lo que cree que es realmente genial cuando la popularidad se elige para dar voz a algo bueno.

"Comence a escuchar su música y el mensaje que envían a sus fans trata de amor propio, auto reflexión y tener confianza en ti mismo a pesar de que puedes ser diferente, así que no solo son coreografias y entretenimiento." -John Cena@BTS_twt

Cabe destacar que el luchador es conocido por los fanáticos de todo el mundo por su personalidad agradecida, por lo que John Cena no es ajeno a la hora de ayudar a los demás, ya que actualmente tiene el récord de otorgar la mayoría de las solicitudes de la Fundación Make-A-Wish a más de 600 hasta la fecha. Es por eso que cuando se trata de la juventud, tanto Cena como BTS se preocupan mucho, por lo que el ARMY espera que ambos puedan colaborar en algo algún día.

