John Carpenter anuncia nueva versión del clásico del terror 'The Thing'

Blumhouse Productions y el cineasta John Carpenter están desarrollando un reinicio del clásico de terror de 1982 de Carpenter, "The Thing", según Variety. El proyecto aún se encuentra en las primeras etapas y no se han concretado otros detalles.

Carpenter reveló la noticia por primera vez el sábado en un panel para el Festival Internacional de Cine Fantasia. Durante la entrevista, Carpenter habló sobre terminar la banda sonora de "Halloween Kills", una secuela del reinicio de 2018 de otro favorito de Carpenter.

Dicha película, producida por Blumhouse y dirigida por David Gorden Green, fue llevada recientemente a 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

Más adelante en la sesión de preguntas y respuestas, se le preguntó al cineasta si había hablado con el jefe de Blumhouse, Jason Blum, sobre la dirección de algún proyecto él mismo.

"¿Yo tengo? No sé nada de eso", dijo Carpenter. "Pero hemos hablado de ... creo que va a estar trabajando en" The Thing ", reiniciando" The Thing ". Estoy involucrado en eso, tal vez. Por el camino ”, agregó.

'The Thing' es aún todo un misterio

Carpenter se negó a revelar si el proyecto sería una precuela, una secuela o una nueva versión.

La historia central de "The Thing", acerca de un equipo de investigación antártico que lucha con una forma de vida extraterrestre parásita que puede imitar a otras personas, ha sido revisada varias veces en Hollywood. Está basado en la novela de 1938 "Who Goes There?" por John W. Campbell Jr.

La primera fue una película de 1951 de RKO Radio Pictures con el título "La cosa de otro mundo". La versión de Carpenter protagonizada por Kurt Russell y Keith David fue inicialmente una decepción para la crítica y la taquilla.

Pero los espeluznantes efectos de las criaturas y la tensa historia de la inutilidad de la paranoia ayudaron a convertirla en una sensación de culto entre los fanáticos del terror, y es ampliamente considerada como una de las mejores del cineasta del terror.

Te puede interesar: Revelan datos escalofriantes de la aterradora película "Halloween

En 2011, Universal lanzó una precuela de "The Thing" con el mismo título protagonizada por Mary Elizabeth Winstead y Joel Edgerton y dirigida por Matthijs van Heijningen, pero sin la participación creativa de Carpenter. Se abrió a críticas mixtas y taquilla silenciosa.