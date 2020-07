John Boyega invita a sus fans a ver Attack On Titan ¡Es un otaku!

John Boyega, la estrella de Star Wars y Pacific Rim: Uprising, ha mencionado su amor por la cultura pop, el anime y específicamente el manga durante las entrevistas en público. Ahora, el actor ha demostrado una vez más su admiración por una de las franquicias más populares del momento, Attack On Titan.

¿John Boyega fanático del anime?

Con la serie avanzando tanto en el anime como en el manga y llegando cada vez más cerca a su final; ¡definitivamente no hay mejor momento para ser fanático de la franquicia de Hajime Isayama! Misma que hizo a los gigantes o titanes que comen civiles, una obra que incluso ven familias de todo el mundo.

John Boyega llegó al estrellato en la película de lucha alienígena conocida como Attack The Block, donde interpretó al joven Moisés mientras empuñó varias espadas para derrotar a los alienígenas con apariencias monstruosas. En este momento, el actor mencionó varias veces el anime de Naruto; dando a conocer su gusto por este género de entretenimiento.

John Boyega y Attack On Titan

Recientemente, el actor que interpretó a Finn en Star Wars: Episodio IX, incluso llegó a revelar sus cinco mejores series japonesas favoritas. Mencionando en primer lugar a Attack On Titan, seguido de Naruto, The Seven Deadly Sins, Hunter x Hunter y Bleach respectivament.

Con lo último de la trilogía moderna de Star Wars, los fans están ansiosos de ver a John Boyega dentro del mundo de la animación japonesa; al menos como actor de voz, doblaje e incluso en un título live action. Recordemos que Netflix se encuentra realizando sus propias producciones basadas de series de anime y necesitarán de actores.

John Boyega compartió su amor por Attack On Titan a través de su cuenta oficial de Twitter, publicando una foto de él mismo bebiendo una taza que tiene el símbolo de Survey Corps; el grupo de soldados que han estado intentando liberar a su mundo de la loca amenaza de los Titanes: