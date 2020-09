John Boyega habla del racismo en Disney, ¿Ignoraron su personaje de Star Wars?/Foto: Star Wars News Net

John Boyega habla con franqueza sobre sentirse "empujado a un lado" en la franquicia de Star Wars después de hacer su debut en The Force Awakens de 2015.

En una entrevista con British GQ, Boyega critica a Disney, el estudio detrás de la franquicia, por el arco de su personaje Finn en la serie.

"Es tan difícil de maniobrar", dijo Boyega, de 28 años, sobre cómo reflexiona sobre su tiempo haciendo Star Wars.

El actor siguió: "Te involucras en proyectos y no necesariamente te va a gustar todo. [Pero] lo que yo diría. Disney no saca a relucir un personaje negro, lo comercializa para que sea mucho más importante en la franquicia de lo que es y luego lo deja a un lado. No es bueno. Lo diré directamente".

Boyega hizo su última aparición como Finn en The Rise of Skywalker de 2019, en la que Rey de Daisy Ridley y Kylo Ren de Adam Driver reciben despedidas de héroe mientras Rey salva la galaxia y Kylo evita su alter ego villano para convertirse en Ben Solo nuevamente.

John Boyega no fue el único "rechazado" de Star Wars

El actor también mencionó a Kelly Marie Tran, quien interpretó a Rose, el primer personaje asiático importante de la franquicia, presentado en The Last Jedi de 2017. “Ustedes sabían qué hacer con Daisy Ridley, sabían qué hacer con Adam Driver”, dijo sobre la franquicia.

“Sabías qué hacer con estas otras personas, pero cuando se trataba de Kelly Marie Tran, cuando se trataba de John Boyega, ya lo sabes todo. Entonces, ¿qué quieres que diga? Lo que quieren que digas es: 'Disfruté ser parte de esto. Fue una gran experiencia ... 'Nah, nah, nah. Aceptaré ese trato cuando sea una gran experiencia. Le dieron todo el matiz a Adam Driver, todo el matiz a Daisy Ridley. Seamos honestos. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todo el mundo sabe. No estoy exponiendo nada".

Boyega aseguró en su entrevista que la actriz Kelly Marie Tran también fue "ignorada" en las cintas y no le dieron la importancia suficiente a su personaje/Foto: People

El escritor de The Rise of Skywalker, Chris Terrio, quien coescribió la película con el director JJ Abrams, explicó previamente la falta de pantalla de Tran en la secuela.

“Una de las razones por las que Rose tiene menos escenas de las que nos gustaría que tuviera tiene que ver con la dificultad de usar el metraje de Carrie Fisher de la manera que queríamos”, dijo Terrio a Awards Daily.

“Queríamos que Rose fuera el ancla en la base rebelde que estaba con Leia. Pensamos que no podíamos dejar a Leia en la base sin ninguno de los protagonistas que amamos, así que Leia y Rose estaban trabajando juntas…”

“A medida que el proceso evolucionó, algunas escenas que habíamos escrito con Rose y Leia resultaron no cumplir con los estándar de fotorrealismo que esperábamos. Esas escenas, desafortunadamente, se salieron de la película".

Terrio agregó: “Lo último que estábamos haciendo era tratar deliberadamente de marginar a Rose. Adoramos al personaje y adoramos a Kelly, tanto que la unimos a nuestra persona favorita en esta galaxia, la general Leia".

Fisher murió antes de que comenzara el rodaje de la tercera película, que concluyó su arco de larga duración como Leia Organa. En cambio, el director Abrams y el equipo utilizaron metraje filmado para películas anteriores para hacer que su personaje cobrara vida una vez más en la pantalla. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo John Boyega sobre la discriminación racial en Disney?, ¿Crees que estas declaraciones podrían afectar la carrera del actor?